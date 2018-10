Recupero in extremis 

La formazione biancazzurra di Gianluca Zattarin impatta 3-3 contro i biancorossi ed ottiene l’ennesimo pareggio in campionato. Il club del patron Visentini sale in classifica a quota 8

PORTO TOLLE (Ro) - Ennesimo pareggio per il Delta Porto Tolle di Gianluca Zattarin, che impatta 3-3 tra le mura amiche dello stadio Umberto Cavallari, contro la Virtus Bolzano. Il primo gol arriva al 23’ coi biancazzurri in vantaggio: disimpegno sbagliato di Menghin, ne approfitta Meucci che scodella al centro per la deviazione vincente di Malagò. Il raddoppio arriva tre minuti più tardi: gli ospiti subisce il colpo psicologico e al 26’ in area biancorossa, si inserisce Nobile che mette dentro il 2 a 0. Otto minuti più tardi la gli avversari accorciano le distanze ed al 34’ su punizione di Davi, Napoli tocca la palla con la mano e causa il calcio di rigore che Timpone trasforma. Nella ripresa Timpone trova il pareggio al 60’ e firma il sorpasso al minuto 78. Nei minuti finali del match l’arbitro assegna un penalty ai locali, che con Napoli ristabiliscono gli equilibri e trovano il punto finale.

Delta Porto Tolle - Virtus Bolzano 3 – 3

Reti: 23’ pt. Malagò (D), 26’ pt. Nobile (D), 33’ pt., 8’ st. Timpone (B), 23' st. Rizzon (B), 46' st. rig. Napoli (D).

Delta Porto Tolle: Adorni, Gurini, Boccafoglia, Meucci, Sirigu (27’ st. Boron) , Ghinassi (35’ st. Gritti) , Pandiani (16’ st. Turea) , Kasse (1’st. Anarfi) , Nobile, Malagò, Napoli. A disp.: Pigozzo, Oberrauch, Tarantino, Sane, Cia. Allenatore: Zattarin

Virtus Bolzano: Tenderini, Menchin, Davi, Katina, Pinton, Rizzon, Koni (19’ st. Pfeifer) , Bounou (40’ st. Timpone), Bacher, Cremonini, Timpone (17’ st. Kaptina) . A disp.: Weiss, Al Salih, Kiem, Barilli, Guerra, Marini. Allenatore: Sebastiani

Arbitro: sig. Arcidiacono di Arcireale

Assistenti: sig. Ruggiero di Brindisi e sig. Facchini di Bologna.

Ammoniti: Pinton, Katina, Davi (B), Ghinassi, Meucci (D)

Risultati Settimo Turno

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 28 ottobre 2018 ore 14.30

Adriese - Belluno 1-1

Arzignano Valchiampo - Montebelluna 1-0

Chions - Trento 3-2

Clodiense - Tamai 0-1

Delta Porto Tolle - Virtus Bolzano 3-3

Este - Cjarlins 2-1

Levico - Campodarsego (rinviata)

St. Georgen - Sandonà 0-6

Union Feltre - Cartigliano (rinviata)

Classifica: Adriese 15, Este 15, Arzignano 14, Chions 12, Sandonà 12, Campodarsego 9, Cjarlins 9, Union Feltre 9, Levico 9, Cartigliano 9, Montebelluna 9, Virtus Bolzano 9, Delta Porto Tolle 8, Tamai 8, St Georgen 6, Clodiense Chioggia 4, Belluno 4, Trento 2.

Prossima Giornata Ottavo turno

Campionato Serie D girone C

Domenica 4 novembre 2018 ore 14.30

Belluno - Levico

Campodarsego - Clodiense

Cartigliano - Adriese

Cjarlins - Chions

Montebelluna - St. Georgen

Sandonà - Delta Porto Tolle

Tamai - Arzignano Valchiampo

Trento - Union Feltre

Virtus Bolzano - Este