I Galletti vincono in trasferta

Il Frassinelle domina le fasi statiche e porta a casa il bonus dalla trasferta di Piazzola sul Brenta. Purtroppo i Galletti hanno perso Francesco Cominato per infortunio che si dovrà ora valutare. Prossimo appuntamento il 4 Novembre alle ore 14.30 presso l’impianto S. Malin, quando i galletti gialloblu ospiteranno a domicilio il Rosolina

PIAZZAOLA SUL BRENTA (PD) - Prima squadra del Frassinelle impegnata nel fine settimana in trasferta contro il Rugby Piazzola sul Brenta per la terza giornata di campionato di Serie C Regionale.

A differenza di quanto reciti la classifica la squadra padovana ha già incontrato in casa nelle prime due giornate rispettivamente il Selvazzano Rugby e il Rugby Venezia, perdendo di misura contro quelle che sono considerate due serie candidate per il salto di categoria.

Ragazzi di Fenzi e Visentin che quindi erano chiamati a scendere in campo concentrati e decisi nello sviluppare il piano i gioco preparato in settimana per cercare di strappare il bottino pieno.

E infatti la partita non è stata per nulla facile. Al di la di quanto reciti il risultato finale e che ha visto vincere i galletti per 22 a 5, un ulteriore insidia era rappresentata dal terreno appesantito per le forti piogge cadute nella giornata.

Bene tutta la squadra, anche durante il corso del primo tempo quando dopo essere passati in vantaggio per 12 a 0 con una meta di Angelo Zerbinati trasformata da Ferracin e un’altra meta di Cristian Greggio, ha perso il suo capitano Francesco Cominato per un infortunio al ginocchio. Dopo uno sbandamento iniziale nel quale i padovani segnavano la loro prima e unica meta dell’incontro, i ragazzi si sono ripresi contenendo le sfuriate dei locali.

Con la ripresa e l’ingresso dei nuovi entrati in prima linea che hanno portato freschezza al pacchetto di mischia, quest’ultimo ha iniziato ancora una volta a fare la differenza.

Ed è proprio dalle fasi statiche da touche che i ragazzi gialloblu riescono a mettere il sigillo sull’incontro con altre due mete di Cristian Greggio, vero mattatore dell’incontro con le sue tre segnature complessive.

A fine gara coach Fenzi si dimostra moderatamente soddisfatto evidenziando come “L’approccio iniziale non è stato positivo. Tuttavia i ragazzi sono stati bravi a ritrovarsi e sono riusciti ad imporre il ritmo, il carattere e la superiorità tecnica, soprattutto in prima linea.

Bene anche i trequarti che sono riusciti ad arginare la veemenza avversaria. Purtroppo ancora una volta perdiamo dei giocatori per infortunio ma in vista della prossima partita vedremmo di organizzarci per il meglio. Speriamo che quanto occorso a Francesco Cominato non sia nulla di grave. Francesco oltre che ad essere il capitano è anche il leader della squadra.”

Partita che recita quindi il risultato finale di 22 a 5 per il Frassinelle e che consegna anche il punto di bonus ai gialloblu.

Frassinelle: Giolo C., Bolognese M., Romani E., Orlando A., Chiarion S., Ferracin A., Saltarin C., Greggio C., Bassora P., Zerbinati A., Lupato D., Cominato F., Fanchin G., Soffiato T. e Mortella G..

Sono subentrati: Galasso M., Bicego C., Berengan S., Cadore L., Piscopo N., Spolaore S. e Borghesan A..