In sella al nulla, per bisogno

Roberto Magaraggia

Civica Rovigo

Se è vero che più di qualche assessore della giunta Bergamin, entrati a far parte del “cerchio tragico”, fingano interesse e attrazione verso il primo cittadino, non mi stupisce, considerata la premessa.Adulatori per paura, per necessità o per interesse ne sono sempre esistiti, e sempre ne esisteranno.. La prima deriva dal. La seconda risente dellala guerra delle “due rose”, in casa del Partito democratico, tra aspiranti al suicidio, ne è un esempio. Ma anche dei 5 Stelle polesani, eterei, invisibili, che usano il “ciber warfare” per belligerare, tra élite computerizzate, scombinando il concetto di partecipazione popolare, checche’ se ne dica. Forza Italia, senza più il Cavaliere, si sta immiserendo. È la sorte che attende i partiti gestiti dai “monarchi”. Renzi docet. L’altro partito, quello che oggi cattura il maggior consenso popolare, l, giustamente, da sempre.Osservo comunque che l’avvicinarsi delle urne sta lentamente smuovendo i consiglieri comunali di Palazzo Nodari.sospeso nel “Limbo”, indeciso da chi farsi battezzare. Nel frattempo se lui è “opposizione io sono Salvini”. MaPare abbiano compreso che il “domani”, puntando ancora sul sindaco Bergamin, non diverrà mai più un oggi. Credo che il presidente del consiglio comunale rodigino, proprio perché cattolico, abbia finalmente capito che seChe resta, vi chiederete cari lettori, a noi residenti se non rimirare un piccolo capoluogo di provincia con le sue undici frazioni ridotti a terzo mondo? Semplice: fare un confronto obiettivo.Prendete l’auto e in venti minuti recatevi a Este, Monselice, Ferrara, tanto per dire. Ma anche in molti nostri piccoli comuni della provincia, che in questi anni sono stati gestiti e trasformati da bravi sindaci. Non ci vorrà molto, per osservare e capire da chi e come siamo amministrati.Nel silenzio quasi generale una domanda mi sorge spontanea:Coloro cioè che leggono, si informano, valutano e elevandosi poi mettono a disposizione dei cittadini il loro pensiero, senza essere legati al passato e al futuro, in modo da stimolare i cervelli per il ruolo loro deputato.Non, come sosteneva il premio Nobel Eugenio Montale, sperando in un avvenimento occasionale. Ma considerando invece che il nostro vissuto, come quello dell’amministrazione cittadina, dipende molto spesso da vicende che non abbiamo previsto, e che ci precedono.