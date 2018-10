Soddisfazioni biancazzurre nel weekend

L’under 14 del Badia di Matteo Bellini e Mauro Manoli ha vinto a Frassinelle contro la squadra locale, ottenendo un successo importante 45 a 33. Domenica negli impianti di via Martiri di Villamarzana raggruppamento sui campi della Junior Badia



BADIA POLESINE (RO) - Domenica 28 ottobre le categorie under 6 - 8 – 10 - 12 della Rugby Junior Badia 2.0 sono state impegnate in un raggruppamento organizzato suoi propri campi di Badia Polesine. Per quanto i riguarda i più piccoli delle categorie under 6 – 8 – 10 erano presenti le società del Roccia Rubano e Monti Rugby Rovigo, mentre ben nove le under 12 presenti con C’E’ L’Este Rugby, Petrarca Padova, Cus Padova, Frassinelle Rugby, Selvazzano Rugby, Roccia Rubano

L’under 8 guidate da Luca Maragni, Giulia Cervato, Michele Carsello termina la mattinata con due incontri vintI e due persi. “Dopo una partenza un pochino sottotono – commenta Giulia Cervato – i bimbi hanno messo maggiore determinazione e grinta. Nel complesso siamo molto soddisfatti dei nostri atleti.”

L’under 10 dei tecnici Samuele Targa, Cristian Spada e Luca Carriero, perde di misura solo il match contro Rovigo “Blu” e facendo propri tutti gli altri. È Luca Carriero che esprime tutta la soddisfazione dello staff: ”Ogni domenica che passa siamo sempre più soddisfatti dei nostri ragazzi per il gioco che fanno vedere in campo anche contro formazioni di ottimo livello. Ci rende orgogliosi in particolare il carattere dimostrato nell’unica partita persa per una meta, frutto di una rimonta tenace”.

L’under 6 di Mauro Manoli, Emily Brusemini e Stefania Toso ha schierato ben 9 bimbi che insieme ai tre giocatori presenti del Rovigo si sono divertiti formando squadre miste.

L’under 12 guidata da Alberto Ferro e Manilo Sarto ha giocato a fasi discontinue, alternando alcune belle giocate a momenti di distrazione totale.

È scesa in campo anche l’under 14 di Matteo Bellini e Mauro Manoli a Frassinelle contro la squadra locale, ottenendo una vittoria 45 a 33. “Forse non è stata la nostra miglior partita da inizio stagione – commenta coach Bellini – a causa delle troppe interruzioni di gioco che hanno penalizzato il ritmo partita. I nostri avversari sicuramente erano superiori fisicamente ma siamo riusciti soprattuto nella seconda fase a contenerli.”

BADIA U14: Galifi Diego, Arduini Manuel, Ferraresi Diego, Marangoni Leonardo, Braggion Lorenzo, Bertaglia Alessandro, Poltronieri Riccardo, Baratella Matteo, Manoli Tommaso, Maragni Tommaso, Verlich Tommaso, Checchinato Nicolo’, Prini Alberto, Toso Yuri, Davì Eros, Gaino Lorenzo, Ferrigato Lorenzo. Le mete sono state realizzate da: Baratella (3), Ferraresi (3), Baratella, Ferrigato. Trasformazioni: Ferraresi (2), Manoli (2), Braggion.