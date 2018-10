Triste primato del Polesine, dati allarmanti che sono destinati a peggiorare

Diverse zone del capoluogo polesano non dispongono più nemmeno di un bancomat e ben 10 comuni della provincia non hanno più una filiale bancaria nel proprio territorio

ROVIGO - Il Polesine è detentore di questo triste primato. “I risultati della ricerca tra banche e territorio, elaborata dal nostro ufficio studi nazionale, dimostrano la preoccupante contrazione degli sportelli di tutte le banche nel Polesine ” ha dichiarato Antonio Masciale, il rappresentate sindacale che si occupa anche di formazione a livello nazionale.

La chiusura degli sportelli in provincia di Rovigo, nel periodo 2010/2017, è stata del 26,1%, contro una media del Veneto del 22.7% ed una nazionale del 18.7%. Dati allarmanti che sono destinati a peggiorare.

“Abbiamo assistito ad una eccessiva apertura di agenzie tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, ogni azienda voleva presidiare il territorio in maniera capillare ed ora le banche stanno procedendo ad una massiccia chiusura allo scopo di ridurre i costi a scapito della vicinanza con il tessuto locale” dichiara Masciale che conclude affermando: “Le riorganizzazioni oltre a generare la soppressione di filiali privano il territorio del necessario supporto alla già asfittica economia del Polesine, diminuiscono le possibilità di lavoro ed obbligano al trasferimento molti addetti del settore credito, la desertificazione bancaria sta provocando inoltre una diminuzione in termini di sicurezza per la popolazione, specialmente per quella più anziana, poco avezza alla digitalizzazione e pertanto costretta a detenere in casa somme di denaro prelevate da sportelli sempre più rari e lontani”.