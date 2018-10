Troppe assenze e partita stregata

L’epilogo della partita lascia l’amaro in bocca al quintetto di Mazzocco ma anche la consapevolezza di poter crescere e togliersi qualche soddisfazione durante il prosieguo della stagione. La sesta giornata di campionato vedrà Tumbo sfidare la formazione veronese del Pozzo Futsal, domenica 4 novembre alle ore 18 presso il palazzetto dello sport di Villadose.

SAN VENDEMIANO (TV) - Tumbo affrontava la trasferta in terra trevigiana con la rosa decimata dalle assenze di Simoni, Piemontese, Golebiowska. La partita in corsa si rivelerà ancora più difficile per via dell’infortunio occorso a Luccato ed a causa degli acciacchi di Moro e Raise che erano costrette a stringere i denti fino al triplice fischio finale.

Andando alla cronaca della partita, la formazione rodigina ben messa in campo riusciva a chiudere molto bene tutte le linee di passaggio e ripartiva forte in contropiede portando più di qualche pericolo nei pressi della porta difesa dall’estremo difensore di casa Gobbato. Nonostante ciò,

Tumbo sprecava un paio di occasioni e il Sanve Mille alla prima occasione passava in vantaggio su azione da calcio d’angolo. Passano pochi minuti e le padrone di casa raddoppiano (2-0). A questo punto, viene fuori il carattere delle rodigine che con una bella azione Casati-Moro accorciano le distanze con quest’ultima. L’esperienza ed il talento permettono al quintetto di casa di capitalizzare tutte le occasioni da rete e chiudono la prima frazione con il punteggio largo di 4-1.

La seconda frazione di gioco carica di furore agonistico si apre con le ospiti in maglia giallonera che partono a testa bassa e si riportano sotto con i gol di Moro e Corinne Casati che si toglie l’abito da regista e si mette in proprio realizzando il 4-3. Nella seconda parte, Tumbo paga la panchina corta e qualche disattenzione e viene rimesso a distanza di sicurezza dal quintetto di casa che grazie alle realizzazioni di Giampaoletti, Cettolin e Fava si porta sul 7-3. La realizzazione di Casati serve a rendere meno severo il punteggio finale (7-4).

CAMPIONATO FIGC – CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE

SAN VENDEMIANO (TV), 27/10/2018

SANVE MILLE– TUMBO 7-4

SANVE MILLE:

Gobbato, Piai, Contessotto, Fava, Caramel(c), Rossi, Vanzetto, Giampaoletti, Moro, Zanette, Tonon, Cettolin.

All. Tondato.

TUMBO:

Rezzi, Turrin, Penzo, Moro, Casati R.(c), Cucuzza, Luccato, Raise, Casati C.

All. Iacono.

Marcatori: Giampaoletti (3), Cettolin (2), Vanzetto, Fava (SM); Moro (2), Casati C. (2)(T).