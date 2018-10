RUGBY TOP12 I Medicei Firenze a Rovigo non avevano nulla da perdere, ma i ragazzi di Presutti e Basson sono tornati in Toscana sulle ali dell’entusiasmo

RUGBY GIOVANILE ROVIGO L’Under 18 della Franchigia Polesine vince in trasferta a Bassano 43 a 8, battuta d’arresto invece per l’Under 16

RUGBY TOP12 Ferro e Angelini per il match con le Fiamme Oro recuperano, FemiCz Rovigo che deve necessariamente inventarsi qualcosa per uscire da un momento delicato

BASEBALL ROVIGO A novembre due appuntamenti per avvicinare al batti e corri i bambini delle scuole per l'infanzia e delle primarie rodigine

Doppia diretta sulla pagina Facebook della FIR, con primo appuntamento sabato alle 14.30 per Fiamme Oro v Femi-CZ Rovigo e domenica alla stessa ora per il derby veneto tra il Mogliano ed il Lafert San Donà.

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del TOP12, in calendario tra sabato 3 e domenica 4 novembre.

Fiamme Oro e FemiCz Rovigo giocheranno d’anticipo sabato 3 novembre alle 14 e 30, dirige Piardi di Brescia. Il rodigino Boraso dirige il match tra Argos Petrarca Padova e Lazio Rugby 1927. Inversione di campo per la sfida tra il Kawasaki Calvisano e la matricola Valsugana Rugby Padova di sabato, che si disputerà presso gli impianti dei veneti per lasciare spazio domenica al “Patastadium” al test-match femminile tra Italia e Scozia.

RUGBY TOP12 Per il delicato confronto tra Fiamme Oro e FemiCz Rovigo arbitro della sezione dei Brescia. Bersaglieri costretti a vincere per non sprofondare Il match con i poliziotti lo dirige Piardi