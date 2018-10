La capolista sorprende i ragazzi di mister Pivetti

Passo falso della formazione trecentana che termina la striscia positiva che durava ormai da 5 gare. Sul suo cammino ha trovato un Antenore ottima squadra, compatta, giovane e molto dotata tecnicamente. Prossimo incontro per i ragazzi di mister Pivetti venerdì 2 novembre presso il Palagorghi contro le Meringhes, gara valida per la coppa Veneto.

TRECENTA (RO) - Trecenta fermato in casa da l'Antenore che si conferma la squadra con più possibilità per il titolo finale. Subito la formazione ospite a passare, dopo 15 minuti il tabellone segna 0 a 3. Il primo lampo dei padroni di casa è del solito Luca Brancaleon che trova l’angolino giusto con una punizione magistrale, fino alla fine del primo tempo il Trecenta prova a prendere in mano il gioco, creando buone occasioni, ma poi ad un minuto dall'intervallo arriva il gol dell’1-4 siglato dal centrale difensivo Rodriguez che porta così la sua squadra al riposo con più tranquillità.

Il secondo tempo inizia ancora con il numero 5 ospite (Rodriguez) che trova la rete al termine di una bella manovra di giro palla. Padroni di casa che non mollano e provano in tutti i modi a diminuire lo svantaggio, dopo 3 ottime parate del portiere ospite è ancora Brancaleon a trovare il 2-5, Trecenta quindi che priva dal primo minuto del numero 9 Zanirato (costretto ad abbandonare la gara per un infortunio) continua ad attaccare, trovando due pali a negare il gol. Poco prima dello scadere infortunio per il numero 1 Zanirato anch'egli costretto ad abbandonare il campo. Antenore che riprende in mano il gioco e trova la rete del definitivo 2 a 6.

CALCIO A 5 SERIE D - GIR, PADOVA

Risultati 4. giornata - 26 ottobre 2018

Atletico Pressana C5 - San Precario 12-1

Calcio Union Cus - Roverchiara 7-3

Medwork Arzergrande C5 - Bonavicina Calcio A 5 3-5

Meringhes Rovigo - Leonicena Calcio A 5 1-5

Saldoteck S.anna C5 - Polisportiva Di Lusia 3-5

Trecenta C5 - Antenore Sport Padova 2-6

CLASSIFICA

Antenore Sport Padova 12

Leonicena Calcio A 5 12

Trecenta C5 9

Polisportiva Di Lusia 7

Atletico Pressana C5 6

Meringhes Rovigo 5

Calcio Union Cus 5

Bonavicina Calcio A 5

Medwork Arzergrande C5 3

San Precario 3

Saldoteck S.anna C5 2

Roverchiara 0