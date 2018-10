La truffa del vaglia postale si estende a macchia d’olio

Nel mese di ottobre diverse le truffe con malcapitati che, anziché incassare vaglia postali, ricaricano a loro insaputa postepay, con i soldi che spariscono dai loro conti correnti. L’avvocato Carlo Barotti del Foro di Rovigo dopo l’articolo di RovigoOggi.it è stato contattato anche da altre vittime di Veneto, Emilia Romagna e Toscana

ROVIGO - Dopo l’articolo pubblicato da RovigoOggi.it (LEGGI ARTICOLO) diversi truffati hanno contattato l’avvocato Carlo Barotti del Foro di Rovigo.

Un caso esploso il 20 ottobre, il metodo è il medesimo per tutte le vittime che hanno cercato di vendere online un bene di proprietà. Dopo aver ricevuto l’offerta e pattuito il prezzo, si sono recati nell’ufficio delle Poste Italiane del proprio territorio, in mano le vittime avevano un numero di un vaglia postale, peccato che fosse “scaricabile” solo attraverso l’utilizzo del Postamat. Una volta inserita la tessera e digitato il codice il conto delle vittime è stato prosciugato, di fatto era un ordine di pagamento a tutti gli effetti, ma non lo sapevano.

“Sono stato contattato da più persone che hanno letto l'articolo su RovigoOggi.it - ci spiega l’avvocato Carlo Barotti - un signore da Marostica, truffato a metà ottobre, un secondo ad Arezzo all'inizio del mese. Un signore di Ravenna, truffato venerdì scorso. Nel manuale Anti truffa delle poste non c'è nulla al riguardo, sui pericoli di truffa con vaglia online. Mi pare che i fatti non siano solo delle nostre zone. Perché le Poste italiane non intervengono, almeno informando i cittadini risparmiatori? Mi pare di aver capito che le poste siano al corrente da tempo sull'utilizzo dei postamat usati per truffare i malcapitati che, anziché incassare vaglia postali, ricaricano a loro insaputa postepay, con i soldi che spariscono dai loro conti correnti. Perché le Poste spa (unico socio il Mef) non dicono nulla, mettendo così in pericolo i soldi dei truffati? Perché banche e poste non ne parlano?”. Domande che anche RovigoOggi.it si pone.