[VIDEO] Le aree critiche del Veneto dall’elicottero

Tromba d'aria a Ficarolo, danni ingenti anche in Polesine MALTEMPO ROVIGO Lunedì 29 ottobre raffiche di vento hanno sradicato alberi anche di grosse dimensioni in giro per il Polesine. Criticità in Altopolesine soprattutto a Ficarolo. Capannoni ed abitazioni civili colpiti dalla furia dell'aria, linee eletrriche

Oltre 700 interventi richiesti per far fronte all’emergenza MALTEMPO ROVIGO In Veneto i Vigili del Fuoco hanno raddoppiato i turni, alle 18 di lunedì 29 ottobre 32 gli interventi in Polesine, in corso di verifica altre 36 chiamate

Servono più uomini e mezzi per il Polesine VIGILI DEL FUOCO ROVIGO Lavorano ogni giorno in condizioni non idonee, 24 ore su 24 al servizio dei cittadini, di notte, di giorno, per qualsiasi emergenza loro ci sono, i mezzi in provincia invece latitano

Sarà premiata al ministero degli Interni per la poesia sui vigili del fuoco ISTRUZIONE ROVIGO La giovane studentessa Ilaria Rulfini della 2E della scuola media Sante Zennaro tra i premiati al concorso artistico nazionale indetto dai pompieri

Forte vento in bassopolesine, alberi sradicati MALTEMPO ROVIGO Domenica 21 ottobre più di un intervento dei Vigili del fuoco per rimuovere alberi e rami caduti nelle zone di Rosolina e Porto Viro

[VIDEO] Strade impraticabili sotto acqua MALTEMPO ADRIA (ROVIGO) Un forte acquazzone ha provocato diversi allagamenti, sul posto i Vigili del fuoco