I segreti della città, quattro pomeriggi per scoprirli

ROVIGO -Ad illustrare i dettagli del progetto “Città segreta – storie, cronache, leggende della Rovigo del 1500” sono state le ideatrici, con l’aiuto dipresidente Pro Loco città di Rovigo,della società Pop Out Srl di Rovigo.La prima edizione del progetto ha permesso di realizzare la pubblicazionericevendoun gradito quanto inaspettato consenso da parte della cittadinanza, che ha dimostrato grande curiosità per la riscoperta di vicende storiche cittadine meno conosciute e legate sia a edifici e luoghi di quell’epoca, ancora esistenti o del tutto perduti, sia alle disavventure di tante donne che qui hanno vissuto. Una attenzione, quella dei rodigini, dietro la quale si cela un forte attaccamento alla propria città.La rassegna di novembre “, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rovigo, ed è collegata al festival “” promosso dalla Regione del Veneto e dall’unione delle Pro Loco, è nata dalla positiva sinergia tra diversi soggetti che operano nella città di Rovigo, con l’obiettivo di valorizzare e favorire la nascita di azioni che concorrano a rivitalizzare il centro storico. Le attività consentiranno di attirare nuovamente l’attenzione della comunità rodigina e dei turisti che giungono in città pere di ricercare. Grazie a questi appuntamenti si restituiranno a palazzi e monumenti l’importanza e il ruolo che avevano nel Cinquecento, presentando le vicende che al loro interno si svolsero. I temi degli eventi si collegano inoltre alle prestigiose opere ospitate a Palazzo Roverella in occasione della mostra, creando un ampio e significativo percorso per approfondire la tematica del femminile a partire da quanto accaduto a Rovigo.Decisiva è stata la partecipazione dellache, come gli altri promotori, ha l’obiettivo di sostenere e rilanciare il centro storico cittadino che vive purtroppo un momento di difficoltà, come accade in tante altre parti del Paese.Si tratta di una dimostrazione di come, attraverso la collaborazione fattiva, sia possibile attivare progetti che contribuiscano ad animare la città.“Aggregare i cittadini all’interno degli spazi storici della nostra città, che altrimenti rischia l’abbandono, è una delle finalità che il progetto “Città segreta” si è dato fin dal principio. Eventi culturali come quelli ideati - concludono- potranno ridare al centro storico il proprio ruolo di animazione culturale, di aggregazione sociale, ma anche fornire una nuova chiave di lettura del patrimonio storico, per gli aspetti inediti e inusuali ad esso legati. Tutto ciò senza trascurare le positive ricadute che appuntamenti come questi possono rivestire per gli esercizi commerciali.”L’iniziativa entrerà nel vivo a partire datra le vie di Rovigo;