Operatore del sindacato a disposizione degli artigiani

ROVIGO - Aprirà i battenti martedì prossimo, 6 novembre, nella sede Cisl di via Nino Cattozzo 42, adL’iniziativa segue di poco quella analoga relativa al Comune di Porto Viro, dove è stato aperto uno sportello nelle settimane scorse con gli stessi obiettivi:Un operatore fornirà tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi erogati dall’Ebav (Ente bilaterale artigianato Veneto) e dal servizio di previdenza complementare denominata Sani in Veneto.L’iniziativa è stata illustrata questa mattina nella sede Cisl di Rovigo dai responsabili degli sportelli artigianato della Cisl Padova Rovigo Alessandro Barbiero, Andrea Bellato e Lucia Ida Balloni. “Questa esperienza – ha detto Barbiero – nasce 27 anni fa da una precisa volontà politica delle parti sociali in Veneto, frutto di una lunga tradizione di contrattazione. Grazie a questa volontà, le aziende si associano ai due enti bilaterali e i contributi erogati sono quindi parte integrante del contratto di lavoro, che è regionale. Il bacino potenziale di utenti è in polesine d. Ad usufruirne sono però una percentuale molto ristretta, mentre noi vorremmo estendere questi benefici a tutti coloro che ne hanno diritto”. Pochi esempi: le lavoratrici hanno diritto a un contributo di 800 euro per la maternità, al quale si aggiunge il rimborso delle spese mediche da parte di Sani in Veneto (previste anche nel caso di sanità pubblica). “Una delle cose positive di Ebav e Sani in Veneto – ha aggiunto Bellato – e la semplicità e la rapidità con cui vengono erogati i contributi, direttamente sul conto corrente. Un messaggino con la data e l’importo avvisa il lavoratore. In più questa assicurazione viene automaticamente estesa al coniuge a carico e ai figli sotto i due anni”.L’Ebav fornisce ai dipendenti delle imprese artigiane diversi tipi di contributi per il lavoro, la famiglia, la sicurezza e la salute, come i contributi per i periodi di sospensione o disoccupazione, premi per anzianità aziendale, sostegni alle famiglie con reddito basso o per maternità, servizi di compartecipazione a mutui prima casa o per lavori di ristrutturazione, anche per calamità naturali, contributi per le scuole materne e borse di studio per figli meritevoli, rimborsi per protesi (oculistica, dentaria, acustica o ortopedica) e per spese mediche straordinarie non coperte dal servizio nazionale. Sani in Veneto, fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane, prevede rimborsi per interventi chirurgici, visite specialistiche, odontoiatria, protesi, fisioterapia, analisi di laboratorio, permanenza in strutture per la non autosufficienza e altro ancora. Dallo scorso anno l’ente ha esteso le tutele a familiari e conviventi dei lavoratori.Ad Adria, da martedì prossimo,