Polesine solidale in prima linea nel bellunese

MALTEMPO ROVIGO Conta dei danni per agricoltori e pescatori, assessore Pan, “tecnici di Avepa e Genio già sul territorio, perdite pesanti per allevamenti, seminativi e molluschicoltura”

MALTEMPO REGIONE Allarme rosso e arancione fino al 2 novembre. Precipitazioni intense e significative, ma non catastrofiche come quelle dei giorni scorsi

La squadra inviata nel Bellunese è partita il giorno 29 ottobre 2018 con 3 volontari attrezzati con una motopompa barellata. I tre, dopo una breve sosta presso il Coc di Belluno, sono stati inviati presso il paese di Cencinighe Agordino . Lì sono intervenuti, con l'utilizzo della motopompa in dotazione , per lo svuotamento di alcuni scantinati ed hanno supportato i Vigili del Fuoco già presenti.

Importante è stato l'impegno, da parte della Protezione civile di Fratta Polesine, durante questi ultimi giorni in cui il Veneto si è trovato ad affrontare un'emergenza così ampia. È stata inviata una squadra a supporto dei Bellunesi e con l’utilizzo dei social network, in particolare della pagina Facebook “Protezione civile Fratta Polesine - allerte e avvisi” , si sono potuti tenere aggiornati i cittadini.