Il pulmino vintage in città per premiare i rodigini attivi nella cooperazione

ROVIGO - Il Comune di Rovigo, ha ricevuto il premio speciale 20 anni di Humana, per aver accolto con ospitalità una delle sedi di Humana Italia. La consegna del premio è avvenuta mercoledì 31 ottobre da parte dei responsabili relazioni esterne Humana, Gianfranco Bongiovanni e Sara Rossi ai rappresentanti del Comune, l'assessore Susanna Garbo e l'assessore Stefano Falconi. Presenti anche il presidente del consiglio Paolo Avezzù e il consigliere comunale Luca Paron.Con l'occasione è stato consegnato il premio anche ad Ecoambiente, presente il direttore Valerio Frazzarin, cheLa premiazione avviene nella speciale cornice dei 20 anni di attività di Human People to People Italia. L'organizzazione umanitaria, che sostiene e realizza progetti di sviluppo nel sud del mondo attraverso la raccolta degli abiti, festeggia i suoi vent'anni di storia e impegno in Italia celebrando la ricorrenza con un, icona vintage degli anni Settanta e simbolo del percorso di Humana che affonda le sue radici nei viaggi di alcuni studenti e insegnanti, che proprio in quel periodo partivano dal nord Europa per raggiungere paesi del sud del mondo.Humana festeggia così vent'anni di solidarietà, durante i quali la onlus ha operato in oltre mille Comuni italiani raccogliendo solidarietà. Nel nostro Paese Humana, dal 1998, ha contributo alla raccolta di oltre 245 mila tonnellate di abiti e accessori usati che hanno finanziato per 11 milioni di euro azioni solidali in Africa e Asia, raggiungendo una popolazione di 1,5 milioni di persone. E oggi, il pulmino di Humana è arrivato a Rovigo.“Ringrazio i cittadini - ha detto l'assessore Garbo - che con il loro impegno e solidarietà, contribuiscono a questa raccolta che aiuta, da un lato, la crescita della raccolta differenziata, dall'altro sul piano umano e di sensibilità nei confronti del prossimo”.