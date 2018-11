L’acqua non è ancora potabile

EMERGENZA ACQUA POTABILE ROVIGO Situazione dell’Adige sotto controllo eppure Acquevenete ha interrotto il servizio da 24 ore per l'inquinamento. Cittadini infuriati acqua ai supermercati in esaurimento

“Fino a revoca dell’ordinanza l’ acqua resta non potabile, per i comuni di Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose e Villamarzana”. Intanto la piena del fiume Adige si è abbassata notevolmente ritornando ai livelli di martedì 29 ottbre

Ma la novità è ancora la non potabilità dell’acqua, ovvero la causa che ha portato alla sospensione del servizio per oltre un giorno (LEGGI ARTICOLO) .

Alle 11 e 45 di giovedì 1 novembre la nota ufficiale di Acquavenete sull’emergenza acqua: “Sono in corso i lavaggi delle condotte per i comuni serviti dalla centrale di Boara Polesine . Potranno quindi verificarsi, questa mattina, interruzioni dell’erogazione di acqua o abbassamenti di pressione, il tutto con l’obiettivo di ridare al più presto acqua potabile”.

Al Censer, il secondo punto di distribuzione dell’acqua, ci sono in campo i volontari dell’Avab, l’associazione volontari antincendi boschivi e Protezione civile di Vittorio Veneto. Sul posto anche il sindaco Massimo Bergamin e il suo vice Andrea Bimbatti profondamente turbati, la situazione non è semplice soprattutto per il primo (LEGGI ARTICOLO).

L’acqua resta non potabile per i comuni di Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose e Villamarzana. Tensioni nei punti di distribuzione davanti alla Questura di Rovigo e al Censer. Il livello della piena del fiume Adige si è abbassata notevolmente ritornando ai livelli di martedì 29 ottbre

