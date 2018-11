"Merita la diretta streaming il consiglio sull’emergenza acqua potabile" 

Essendo un tema “di straordinario interesse per decine di migliaia di concittadini” che il 30 e 31 ottobre si sono trovati ad affrontare una emergenza idrica Vernelli con altri nove consiglieri chiedono che la seduta di consiglio monotematico venga trasmesso in diretta



ROVIGO - Non solo la richiesta di avere un consiglio monotematico (LEGGI ARTICOLO) sul tema emergenza acqua che il 30 e 31 ha colpito nove comuni polesani, tra cui Rovigo, ma anche di trasmetterlo in diretta.

Il consigliere Ivaldo Vernelli e gli altri colleghi Alberto Benito Borella, Andrea Borgato, Giorgia Businaro, Nello Chendi, Francesco Gennaro, Daniela Goldoni, Silvia Menon, Mattia Moretto, Nadia Romeo, sono chiari con il presidente del consiglio comunale Paolo Avezzù che ha ricevuto la richiesta l’1 novembre.

Visto che è stata richiesta la presenza di relazionare a Piergiorgio Cortelazzo e dei dirigenti responsabili di Acquevenete, del presidente del Consiglio di bacino Leonardo Raito, del commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Luciano Gobbi o di un suo delegato i consiglieri chiedono che la seduta venga trasmessa in diretta video in quanto “di straordinario interesse per decine di migliaia di concittadini che desiderano comprendere le cause della "emergenza idrica" e conoscere le nuove indicazioni per la programmazione delle procedure di salvaguardia e protezione”.

“Riconosco valido l'argomento secondo cui il costo straordinario non deve gravare sulla pubblica amministrazione, pertanto sono convinto che tutti i colleghi per l'occasione saranno disponibili a rinunciare al gettone di presenza”.