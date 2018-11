MALTEMPO ROVIGO Conta dei danni per agricoltori e pescatori, assessore Pan, “tecnici di Avepa e Genio già sul territorio, perdite pesanti per allevamenti, seminativi e molluschicoltura”

MALTEMPO REGIONE Allarme rosso e arancione fino al 2 novembre. Precipitazioni intense e significative, ma non catastrofiche come quelle dei giorni scorsi

MALTEMPO VENETO I Vigili del fuoco di Rovigo nei luoghi del disastro in provincia di Belluno per dar manforte alla popolazione colpita

L'allerta idraulica arancione su Vene-D è riferita ai livelli attuali e previsti lungo l'asta del fiume Po; la restante area di allerta, non afferente al fiume Po, è da considerarsi in criticità verde.

MALTEMPO VENETO Il governatore Luca Zaia ha sorvolato e visitato sabato 3 novembre alcune delle zone disastrate in provincia di Belluno con il Capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile Angelo Borrelli [VIDEO] Il dolore del capo dello Stato per la devastazione nel bellunese