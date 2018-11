Raccolta fondi per le popolazioni del Veneto in ginocchio 

L’11 novembre il Partito democratico polesano come le altre sezioni regionali si occuperà di raccogliere fondi per le popolazioni del Veneto colpite dal maltempo in questi giorni



GUARDA IL VIDEO DI ZAIA NEL BELLUNESE



ROVIGO - Il Partito democratico del Veneto ha deciso di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal maltempo nella regione, in particolare nel Bellunese e nel Vicentino ma anche in altre zone del territorio veneto. La sezione del Polesine ha deciso di condividere e aderire all'invito del segretario regionale Alessandro Bisato ed organizzerà l’11 novembre come nelle altre piazze delle regione una raccolta fondi per i territori Veneti alluvionati.

La solidarietà è importantissima in questa fase, ricorda Bisato. “Dobbiamo tutti essere al fianco delle persone, delle imprese e degli amministratori. La nostra azione come partito non si può esaurire qui. Faremo una proposta in consiglio regionale per dotare il bilancio regionale 2019 di 150 milioni di euro per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del Genio civile nelle province”.

“C’è sempre più bisogno di una politica coerente e partecipata visto che ormai è manifesto che quella delle Parole a Vanvera è a zero, anzi conduce a continui disastri” conclude invece Giuseppe Traniello Gradassi.