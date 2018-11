Amidei: L’ambiente rurale ha bisogno delle fasce tampone, rifinanziamo il Psr in scadenza

ADRIA -ex senatore eletto per Forza Italia, aderente poi a Fratelli d’Italia,, è un esperto, anche per la sua attività di imprenditore agricolo in Polesine, di agricoltura, edLa nomina è stata annunciata sabato 3 novembre ad Adria da Daniele Ceccarello, portavoce provinciale del partito di Fratelli con la capogruppo in consiglio comunale Giorgia Furlanetto.“Un riconoscimento importante per Bartolomeo e per il partito, visto che già ricopre un ruolo analogo a livello regionale - esordisce Ceccarello - un valore aggiunto per il partito, per il Veneto e per il Polesine”.Il settore primario in Italia non lo è più in termini di fatturato, ma lo è ancora per importanza. “Tutti noi dobbiamo mangiare, l’alternativa è provvedere ai nostri bisogni con prodotti di qualità nostrani o subire l’import di prodotti agricoli esteri che potrebbero portare sulle nostre tavole mozzarelle fatte in Nuova Zelanda.” commenta Amidei che, nella scorsa legislatura, ha portato avanti, la legge sulla tracciabilità della provenienza dei prodotti agricoli, precedentemente obbligati ad indicare solo il paese di confezionamento e/o trasformazione.Sono fondamentali per creare una barriera al percolamento di nitrati e dei diserbanti, nei fossi e quindi nei corsi d’acqua. Misura ambientale di ottimo pregio per le nostre campagne.”.“Frumento, grano, bietole, mais sono colture che hanno prezzi pari a 40 anni fa con un costo della vita che non è nemmeno paragonabile. L’agricoltura estensiva è necessaria per i bisogni del Paese, ma è al contempo necessaria anche l’agricoltura di qualità per poter produrre prodotti di qualità che tengano alta la bandiera del Made in Italy.”.“Difendiamo il prodotto di eccellenza italiano, dall’origine al confezionamento” conclude Amidei.