CASE POPOLARI LENDINARA (ROVIGO) La graduatoria vede tra gli assegnatari nuclei familiari per la maggior parte non italiani, Casapound protesta con forza

INIZIATIVE LENDINARA (ROVIGO) Domenica 21 ottobre un gruppo di cittadini delle frazioni con il sindaco Luigi Viaro sono stati a far visita alle città di Todi e Montefalco in Umbria

Il prossimo appuntamento sarà il 25 novembre , sempre alle 16 , nel salone della scuola materna comunale “Garibaldi”, vicinissima al teatro Ballarin, per un doppio appuntamento dedicato ai bambini dagli zero ai 5 anni, con lo spettacolo-gioco “Cucù” di Ketti Grunchi, una produzione incredibile de La Piccionaia. Il doppio spettacolo, per un numero di 30 bambini a volta, è già tutto prenotato.

Infine al termine dello spettacolo l’ormai consueto momento in cui i bambini intervistano i protagonisti visti in azione poco prima sul palcoscenico con le loro incredibili domande.

I bambini si sono divertiti parecchio, sono rimasti colpiti dalle storie e dalle caratteristiche degli animali (tanto simili a loro in alcuni frangenti), i genitori soddisfatti per una creazione teatrale davvero incantevole e appagante.

LENDINARA (RO) - Terzo sold out dall’inizio della rassegna “Il teatro siamo noi”, il progetto che porta a teatro bambini, ragazzi, scuole e famiglie fa nuovamente centro. Domenica 28 ottobre per lo spettacolo “Girotondo del bosco. Racconti di piuma, di pelo e di foglie” è stata una “battaglia” trovare un posto a sedere anche agli spettatori arrivati all’ultimo nelle 450 poltroncine del teatro Ballarin.

TEATRO BALLARIN LENDINARA (ROVIGO) Il centro di produzione La Piccionaia ha portato in scena il proprio spettacolo di teatroragazzi. Creazione di Carlo Presotto, con la fantastica danzatrice- attrice Valentina Dal Mas e Matteo Balbo Girotondo del bosco è la felicità. Terzo sold out per Il teatro siamo noi