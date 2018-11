Il Petrarca fatica più del dovuto, sorprende il Mogliano

Parliamoci chiaro, la sorpresa di questo avvio di stagione è il Mogliano di Andrea Cavinato. Una squadra rifondata con una marea di giovani e qualche straniero azzeccato. Domenica 4 novembre ancora una vittoria contro un San Donà che ambisce ai playoff. Mogliano ha superato anche la FemiCz Rovigo in classifica, un fatto sorprendente dopo sei giornate.

leggi la cronaca di Fiamme Oro - FemiCz Rovigo

Mogliano continua a vincere e lo fa con autorità sfruttando il punto di forza del pacchetto ma anche la consistente prestazione dei trequarti, sia nel gioco d’attacco che in quello difensivo. Se Cavinato aveva espresso in settimana delle preoccupazioni rispetto a quello che sarebbe potuto essere l’atteggiamento della propria squadra in campo, ha ricevuto dai giocatori la migliore risposta con una prestazione attenta e di sostanza. Un primo tempo che mantiene il risultato aperto per le occasioni sprecate dai biancoblù in varie occasioni dentro ai cinque metri avversari, ed un San Donà che riesce ad accorciare le distanze con una bella azione al largo dopo la meta di forza del man of the match Jacopo Bocchi e quella marcata da Giacomo Da re in tuffo dopo una lunga volata lungo la linea di touche. Nel secondo tempo, l’attesa reazione degli ospiti non arriva. E’ invece Mogliano a stabilirsi per 20 minuti abbondanti in territorio ospite, pur realizzando solo una marcatura, la terza. Occorre attendere ancora una decina di minuti e di tentativi per vedere finalmente la fondamentale quarta meta che garantisce il bonus offensivo ai biancoblù. Replica San Donà con Sutto ma poi Mogliano chiude la porta e il risultato non si smuove più fino al termine. A parte qualche sbavatura quindi, sia in difesa che in costruzione, la concentrazione è stata alta per tutti gli ottanta minuti e la partita non è mai sembrata poter essere in discussione. Il derby vinto con il bonus mete, porta un diretto concorrente della salvezza a dieci punti di distacco e soprattutto allunga la serie positiva a tre vittorie consecutive in campionato.

Termina 15-12 in favore del Petrarca Padova la sfida dell’Argos Arena, valida per il sesto turno del TOP12. Una Lazio ben messa in campo ha saputo mettere in difficoltà i patavini per tutto l’arco dell’incontro, andando più volte vicina a marcare i punti che le avrebbero meritatamente consentito di portare a casa l’intera posta.

Vantaggio iniziale del Petrarca nel primo quarto con due segnature, ma la Lazio reagisce e con il piede di Ignacio Ceballos riduce lo svantaggio (12 a 6) rendendosi pericolosa a più riprese nella metà campo dei campioni d’Italia, realizzando anche l’ipotetica meta del sorpasso a fine frazione, annullata dal direttore di gara per un velo. Pareggio che viene raggiunto nel secondo tempo con il quarto centro su quattro dalla piazzola di un ispirato Ceballos. Lazio che sfodera un’ottima difesa respingendo efficacemente il forcing dei patavini, contrattaccando a sua volta con folate offensive che mettono in difficoltà i veneti. A dieci minuti dal termine i biancocelesti hanno anche l’occasione per portarsi avanti nel punteggio con un calcio da difficile posizione fallito da Ignacio Ceballos. Il calcio a 7 minuti dallo scadere di Menniti Ippolito consente invece al Petrarca di siglare l’allungo che risulterà decisivo per l’esito finale del match, inchiodando il punteggio sul 15-12.

Un solo punto portato a casa dalla Lazio al termine dell’incontro, magra consolazione per quello che si è visto oggi in campo dalle gradinate dell’Argos Arena. Una Lazio che ha saputo difendere e contrattaccare con grande piglio, mantenendo il possesso del pallone in tanti momenti della partita, mettendo in seria difficoltà un avversario che sinora in campionato non aveva conosciuto ostacoli.

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – domenica 4 novembre 2018

Top 12, VI giornata

MOGLIANO RUGBY 1969 v LAFERT SAN DONA’ 26 – 15 (12-8)

Marcatori pt. 11′ m. Bocchi, tr. Jackman (7-0); 27′ c.p. Biasuzzi (7-3); 30′ m. Da Re (12-3); 36′ m. Falsaperla (12-8)

st. 51′ m. Delorenzi, tr. Jackman (19-8); 65′ m. Scagnolari, tr. Jackman (26-8); 69′ m. Sutto, Tr. Biasuzzi (26-15)

MOGLIANO RUGBY 1969: Da re (71′ D’Anna); Pavan (71′ Gallimberti), Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana (78′ Fabi); Bocchi (76′ Carraretto), Corazzi (Cap.), Finotto; Delorenzi, Caila; Michelini (76′ Cincotto), Toai Key, Buonfiglio (76′ Di Roberto)

all.: Costanzo

LAFERT SAN DONA’: Owen; Biasuzzi, Pratichetti, Bacchin E., Falsaperla; Reeves (67′ Gentili), Petrozzi (54′ Crosato); Jack, Nicotera (71′ Vian G.), Derbyshire (28′-33′ Zuliani sangue), Sutto, Riedo (67′ Zuliani); Thwala (47′ Ceccato Andrea), Dal Sie (63′ Bacchin G.), Zanusso (61′ Ros)

all.: Green

Arb. Bolzonella (Cuneo)

AA1 Bottino (Roma), AA2 Meschini (Meschino)

Quarto Uomo: Cilione (Reggio Calabria)

Cartellini: —

Calciatori: Jackman (3/4); Biasuzzi (2/4)

Note: Pomeriggio leggermente ventosa e variabile, terreno di gioco in buone condizioni, circa 700 spettatori. Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime delle alluvioni in Veneto.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 5; Lafert San Donà 0

Man of the match: Jacopo Bocchi (Mogliano Rugby 1969)

Padova, Stadio Argos Arena – Domenica 4 novembre 2018

Top 12, VI giornata

Argos Petrarca Rugby v Lazio rugby 1927 15-12 (12-6)

Marcatori: p.t. 8’ m. Grigolon (5-0); 16’ m. Riera tr. Menniti

Ippolito (12-0), 20’ cp. Ceballos (12-3); 29’ cp. Ceballos (12-6); s.t. 45’ cp. Ceballos (12-9); 50’ cp. Ceballos (12-12); 70’ cp Menniti Ippolito (15-12)

Argos Petrarca Rugby: Menniti Ippolito; Favaro, Riera, Belluco (50’ Capraro), Coppo ; Zini (46’ De Masi), Francescato (80’ Cortellazzo); Grigolon (55’ Trotta), Manni (50’ Saccardo), Nostran; Ortega, Gerosa; Scarsini (42’ Mancini Parri), Cugini (59’ Marchetto), Rizzo (57’ Acosta)

All. Marcato

Lazio Rugby 1927: Borzone (70’ Lo Sasso); Di Giulio (43’ Teresi), Coronel, Guardiano, Bonavolontà; Ceballos, Bonavolontà D.; Giancallini, Pagotto, Ercolani (32’ Blessano, 64’ Duca); Ocampo, Bruno; Bolzoni (46’ Forgini), Baruffaldi (78’ Corcos), Marsella (42’ Amendola)

All. Montella

Arb. Boraso (Rovigo)

AA1 Boaretto (Rovigo), AA2 Giacomini (Treviso)

Quarto uomo: Bruno (Udine)

Cartellini: 41’ giallo Cugini (Argos Petrarca Rugby)

Calciatori: Menniti Ippolito (Argos Petrarca Rugby) 2/3; Ceballos (Lazio Rugby 1927) 4/4;

Note: Giornata soleggiata, spettatori 800.

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 4, Lazio Rugby 1927 1

Man of the Match: Ceballos (Lazio Rugby 1927)

Classifica

Argos Petrarca Rugby 25

Fiamme Oro Rugby 23

Kawasaki Robot Calvisano 22

Valorugby Emilia 21

Mogliano Rugby 1969 19

Rugby Viadana 1970 15

FEMI-CZ Rovigo 15

Toscana Aeroporti I Medicei 10

S.S. Lazio R. 1927 10

Lafert San Donà 9

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 2

Prossimo turno

sabato, 03 novembre 2018 - ore 14.30

Fiamme Oro Rugby - FEMI-CZ Rovigo 22-17 (4-1)

ore 15

Valorugby Emilia - Verona Rugby 31-19 (5-0)

Toscana Aeroporti I Medicei - Rugby Viadana 1970 10-22 (0-4)

Valsugana Rugby Padova - Kawasaki Robot Calvisano 0-45 (0-5)

domenica, 04 novembre 2018

Argos Petrarca Rugby - S.S. Lazio R. 1927 15-12 (4-1)

Mogliano Rugby 1969 - Lafert San Donà 26-15 (4-0)

Prossimo turno

domenica, 11 novembre 2018

Valsugana Rugby Padova - FEMI-CZ Rovigo (inversione di campo)

Rugby Viadana 1970 - Fiamme Oro Rugby

Verona Rugby - Toscana Aeroporti I Medicei

Lafert San Donà - Valorugby Emilia

S.S. Lazio R. 1927 - Mogliano Rugby 1969

Argos Petrarca Rugby - Kawasaki Robot Calvisano