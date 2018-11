L’importanza della pace, ma anche della solidarietà

CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE ROVIGO La giornata delle forze armate, in occasione 99esimo anniversario del termine della Grande guerra. La rassegna dei reparti in armi, l'alzabandiera e l'inno nazionale

CULTURA ROVIGO In occasione del centenario della prima Guerra mondiale dal 3 all’11 novembre si terranno una serie di iniziative del comitato permanente per la conservazione e la valorizzazione dei Beni culturali ed ambientali in Polesine

PAPOZZE (Rovigo) -. Presenti le autorità civili, militari e i parroci.nel ricordare la festa dell'unità nazionale e delle forze armate oltre al centenario della fine della prima guerra mondiale,Una pace duratura possibile solo se tutti i popoli lavorano nello spirito del rispetto e della collaborazione.Ha inoltre evidenziato come i territori teatro di sanguinose battaglie, del Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia in questi giorni sono stati colpiti da un