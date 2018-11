"Al bando le minacce, la matita usatela per mettere la X al posto giusto"

Roberto Magaraggia

Civica Rovigo

ROVIGO -, ma anche altriLa solidarietà è un atteggiamento spontaneo, o concordato, rispondente a una sostanziale convergenza o identità di interessi, idee o partito, dice il vocabolario italiano.Le enciclopedie ci informano inoltre che senza cibo si può sopravvivere un mese, senza acqua 10 giorni.Che i rovigoti, per l’assenza di un giorno e mezzo del prezioso (in quanto molto costoso a metro cubo) liquido proveniente non dalle Dolomiti ma dall’Adige, offendano o spintonino il primo cittadino (da capire se questo poi sia davvero successo) non può trovare nessuna giustificazione. Nemmeno se imputano a Bergamin una delle sue piroette.Era il 1628, a Milano.Si erano riversati in piazza esasperati provocando disordini e tumulti, non per liberarsi dai dominatori, ma semplicemente perché gli mancava il pane. Pochi giorni fa è accaduto a Rovigheto, per l’acqua. Che sia vero quanto scritto dal poeta? “Voglio rifiutarmi di pensare che nel terzo millennio l’orizzonte cittadino finisca con “magnare, bevare e ciav.....re”.per produrre un gesto di repulsione civica? Ma invece 36 ore senza acqua? Che non meritano certo quello che ho letto.Che potrete usare tra non molto, in cabina elettorale.