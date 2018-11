I nuovi difensori dei valori di pace 

La comunità di Pincara, dall’amministrazione ai cittadini, ha ricordato domenica 4 novembre i caduti della Grande Guerra e le forze armate d’Italia



PINCARA (RO) - Proprio come si fa a scuola, come è scritto tantissime volte al sacrario di Redipuglia, 38 volte è stata data la risposta “Presente” dai bambini della scuola locale, per ricordare i caduti della prima Guerra mondiale nella giornata di domenica 4 novembre.

La celebrazione della ricorrenza è iniziata con la messa nella chiesa di san Giovanni Battista presieduta da don Orazio Tosi, poi, sulla scalinata davanti al municipio, gli alunni hanno intonato l’Inno d’Italia e ricordato uno ad uno i trentotto caduti.

Dopo la benedizione alle corone svolta dal parroco, il sindaco Stefano Magon ha presentato il proprio intervento rivolgendosi ai presenti, ai bambini della scuola primaria, ai loro insegnanti, genitori, al comandante Vitale, al parroco don Orazio.

“A questa tragedia tutti noi abbiamo il dovere di contrapporre l’idea che gli unici risultati possibili per l’uomo sono la pace ed il bene. E’ per questo che soprattutto in queste occasione ci rivolgiamo ai nostri giovani, perché attraverso lo studio e la conoscenza possano difendere i valori “pacifici” della nostra civiltà ed allontanare ogni comportamento teso alla violenza gratuita, all’odio o al disprezzo. L’obbiettivo comune deve essere quello di promuovere un’attività di continua mediazione e di confronto utili a rafforzare il sentimento di fraternità e di solidarietà tra gli uomini, consapevoli che la Pace si fonda su questi importanti pilastri.

Nel ritrovarci uniti come italiani, orgogliosi della nostra identità nazionale così faticosamente conquistata, la nostra solidarietà ed il nostro sostegno vanno oggi a tutti i nostri militari e ai nostri operatori impegnati, con la loro professionalità e dedizione, a generare il bene e la pace sia sul territorio nazionale che in ogni angolo del mondo. Viva l’Italia, viva le forze armate”.

Prima della conclusione col canto “La campana di san Giusto” presentato dagli alunni è stata letta la preghiera del Mutilato da parte di Ferruccio Nibale.