I punti al piede hanno fatto la differenza

La lista degli indisponibili per il prossimo match si allunga, contro il Valsugana Padova in forse anche Pippo Cadorini, per Jacques Momberg scontata la partenza dal primo minuto.

A Ponte Galeria sono mancati i punti al piede, come anche contro I Medicei, mentre le Fiamme Oro hanno totalizzato il 100 per cento delle occasioni dalla piazzola.

Luca Borin, Matteo Moscardi, Gianmarco Piva, Niccolò Taddia e Thomas Parolo convocati al raduno della Nazionale Under 20



ROVIGO - Il rugby è uno sport tutto sommato semplice, in genere vince il più forte e soprattutto chi ha la capacità di concretizzare maggiormente le occasioni mettendo punti in cascina.

Statistiche che inevitabilmente, quando si perde di poco, si ripetono in controtendenza rispetto alla scorsa stagione quando Leo Mantelli aveva delle percentuali dalla piazzola di livello internazionale. Punti che sono mancati contro I Medicei (scarto inferiore ai tre punti LEGGI ARTICOLO) e con le Fiamme Oro (LEGGI ARTICOLO).

In altre circostanze i Bersaglieri avrebbero potuto anche conquistarla la vittoria nella Casema Gelsomini, ma evidentemente non gira per la squadra di Casellato. Una squadra, quella rossoblù, che solitamente “stecca” la prima frazione di gioco, invece sabato a Ponte Galeria è mancata nella fase decisiva. Questione anche di centimetri, se il passaggio di Piva (bravo a procurarsi il break) fosse giunto tra le mani di Vian probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. La terza linea aveva tutto il campo a disposizione e senza avversari, purtroppo l’ovale non è giunto a destinazione. Grida ancora vendetta il calcio piazzato mancato da Chillon sempre nella ripresa, tre punti che sarebbero serviti come l’aria, punti al piede a cui non si può rinunciare quando il match è in equilibrio (vedi seconda giornata di campionato a Padova contro il Petrarca).

100% al piede per le Fiamme Oro, autori di una trasformazione, quattro piazzati e un drop, a fronte del 75% dei rossoblù che hanno messo a segno due trasformazioni e un calcio piazzato. Tanto basta.

I dati delle touche sono a favore dei Bersaglieri che hanno vinto ben 16 rimesse laterali, il doppio di quelle vinte dai poliziotti, mentre i due pack si sono eguagliati con cinque mischie vinte a testa. Peccato per i due calci di punizione alla fine decisivi nell’economia del match. La squadra di casa, nonostante due cartellini gialli sul finire della partita, è stata più disciplinata rispetto ai Bersaglieri: 9 le penalità fischiate contro i cremisi, 11 quelle ai rossoblù di cui sei nel primo tempo e cinque nel secondo. Il gioco delle due squadre è stato generalmente equilibrato: nei 36.17 minuti di gioco effettivo Rovigo ha avuto complessivamente il 52% del possesso territoriale, il 50% nel primo tempo e il 55% nel secondo. Sono stati 82 i placcaggi effettivi messi a segno dai rossoblù, 12 dei quali sono stati fatti da Brugnara seguito nella Top3 dei placcatori da Cicchinelli con 10 e da Ferro con 9.

Il capitano dei Bersaglieri è stato il più efficace tra i portatori di palla in attacco con 16 azioni andate a buon fine, seguito da Brugnara con 8 e Barion con 7. Infine, Cadorini è stato il migliore dei rossoblù nelle pulizie sui punti d’incontro con 11 effettuate, seguito da Lubian con 9 e da Rossi e Ferro con 8.

Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria oltre ai lungodegenti Antl, Pomaro e Modena in via di recupero, non saranno disponibili ancora per la partita di domenica 11 novembre a Padova contro il Valsugana anche Halvorsen e Pavesi. Si aggiungono inoltre alla lista Cadorini, colpito duro alla spalla sabato scorso a Roma, e Odiete fermato precauzionalmente per affaticamento muscolare.

Classifica

Argos Petrarca Rugby 25

Fiamme Oro Rugby 23

Kawasaki Robot Calvisano 22

Valorugby Emilia 21

Mogliano Rugby 1969 19

Rugby Viadana 1970 15

FEMI-CZ Rovigo 15

Toscana Aeroporti I Medicei 10

S.S. Lazio R. 1927 10

Lafert San Donà 9

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 2

Prossimo turno

sabato, 03 novembre 2018 - ore 14.30

Fiamme Oro Rugby - FEMI-CZ Rovigo 22-17 (4-1)

ore 15

Valorugby Emilia - Verona Rugby 31-19 (5-0)

Toscana Aeroporti I Medicei - Rugby Viadana 1970 10-22 (0-4)

Valsugana Rugby Padova - Kawasaki Robot Calvisano 0-45 (0-5)

domenica, 04 novembre 2018

Argos Petrarca Rugby - S.S. Lazio R. 1927 15-12 (4-1)

Mogliano Rugby 1969 - Lafert San Donà 26-15 (4-0)

Prossimo turno

domenica, 11 novembre 2018

Valsugana Rugby Padova - FEMI-CZ Rovigo (inversione di campo)

Rugby Viadana 1970 - Fiamme Oro Rugby

Verona Rugby - Toscana Aeroporti I Medicei

Lafert San Donà - Valorugby Emilia

S.S. Lazio R. 1927 - Mogliano Rugby 1969

Argos Petrarca Rugby - Kawasaki Robot Calvisano