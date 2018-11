Ripartono i volontari da Occhiobello per il bellunese 

Nei giorni trascorsi a Cibiana di Cadore, la Protezione civile di Occhiobello ha contribuito a liberare le strade dagli alberi caduti, ha prestato soccorso alla popolazione isolata e monitorato le frane.

Per quanto riguarda il maltempo che ha colpito il Polesine, i volontari, da una settimana, stanno lavorando all’imbarcadero di Stienta fortemente danneggiato.

OCCHIOBELLO (RO) - La Protezione civile di Occhiobello si prepara a tornare in provincia di Belluno in soccorso ai territori dove migliaia di ettari di bosco sono andati distrutti, le utenze sono rimaste scollegate per giorni e la popolazione sfollata. Il gruppo di volontari è già intervenuto prestando servizio nell’immediato, per l’emergenza a Belluno, con motoseghe e motopompe e fino al 25 novembre resterà a disposizione della Regione Veneto.

“Abbiamo ricevuto una richiesta dalla sala operativa della Regione perché c’è ancora tanto bisogno nelle zone montane – spiega il presidente del gruppo di Occhiobello Stefano Bianchini -, è nostra intenzione prevedere due o tre squadre di quattro volontari ciascuna che si diano il cambio, ci sarà da lavorare anche di notte in condizioni difficili, come hanno fatto i nostri volontari che sono rientrati da poco”.