A Padova i Bersaglieri ritrovano Angelucci

La FemiCz che giocherà in trasferta a Padova dopo aver chiesto l’inversione di campo, al Battaglini si lavorerà per l’impianto di irrigazione del campo nelle prossime settimane Lunedì 5 novembre, in casa Rugby Rovigo Delta è stato approvato il bilancio durante l’assemblea dei soci

ROVIGO - Non è il momento migliore in casa FemiCz Rovigo, tre sconfitte in sei gare di campionato non fanno dormire sonni tranquilli staff e tifosi. Lunedì 4 novembre, in viale della Costituzione assemblea dei soci della Rugby Rovigo Delta presieduta da Nicola Azzi, sul tavolo l’approvazione del bilancio che non si discosta di molto da quello previsto. Perdita contenuta e riduzione dei costi, in vista anche la ricapitalizzazione che coinvolgerà nei prossimi mesi anche i tifosi. Si è parlato anche della conduzione tecnica della squadra, ma dopo sei partite di campionato francamente ci sembra prematuro qualsiasi tipo di discussione, soprattutto in vista delle tre trasferte in programma, ovvero Valsugana Padova al Plebiscito, Calvisano e Viadana. Per la prima i Bersaglieri non dovrebbero avere problemi (salvo disastri), per le sfide con gli ex tecnici rossoblù (Massimo Brunello e Pippo Frati) sarà un bel banco di prova.

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della Fir, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano TOP12 in programma domenica 11 novembre a partire dalle ore 15.00

Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta sul canale Youtube ufficiale della Fir, con la sfida d’altra classifica tra i Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca e la Kawasaki Robot Calvisano – riproposizione della Finale-scudetto 2018 – affidata al fischietto romano Emanuele Tomò e disponibile anche sulla pagina Facebook della Federazione.

Inversione di campo per il derby veneto tra Femi-CZ Rovigo e Valsugana Padova, che si disputerà allo Stadio “Plebiscito”, casa della matricola padovana allenata dall’ex rossoblù Polla Roux.

Inversione chiesta dai Bersaglieri per permettere il completamento dei lavori di irrigazione del campo. Dirigerà Angelucci di Livorno.

Queste le designazioni arbitrali del settimo turno:

TOP12 – VII giornata – 11.11.18 – ore 15.00

Valsugana Rugby Padova v Femi-CZ Rovigo

arb. Angelucci (Livorno)

g.d.l. Chirnoaga (Roma), Franco (Pordenone)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)

Verona Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

arb. Piardi (Brescia)

g.d.l. Vedovelli (Sondrio), Imbriaco (Bologna)

quarto uomo: Rebuschi (Rovigo)

Lafert San Donà v Valorugby Emilia

arb. Liperini (Liperini)

g.d.l. Gnecchi (Brescia), Boaretto (Rovigo)

quarto uomo: Cusano (Vicenza)

Lazio Rugby 1927v Mogliano Rugby 1969

arb. Schipani (Benevento)

g.d.l. Bottino (Roma), Masini (Roma)

quarto uomo: Paluzzi (Roma)

Argos Petrarca Padova v Kawasaki Robot Calvisano

arb. Tomò (Roma)

g.d.l. Boraso (Rovigo), Rizzo (Ferrara)

quarto uomo: Lazzarini (Rovigo)

ore 15.30

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

arb. Bolzonella (Cuneo)

g.d.l. Trentin (Lecco), Roscini (Milano)

quarto uomo: Salafia (Milano)

Classifica

Argos Petrarca Rugby 25

Fiamme Oro Rugby 23

Kawasaki Robot Calvisano 22

Valorugby Emilia 21

Mogliano Rugby 1969 19

Rugby Viadana 1970 15

FEMI-CZ Rovigo 15

Toscana Aeroporti I Medicei 10

S.S. Lazio R. 1927 10

Lafert San Donà 9

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 2