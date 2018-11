Anche le imprese della pesca possono essere green 

VENEZIA - Per la filiera della pesca e dell’acquacoltura del Veneto la Regione rende disponibili altri 1.361.000 euro nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp). I bandi per presentare domanda sono aperti fino a lunedì 17 dicembre.“A seguito di economie registrate nei precedenti bandi di finanziamento - dichiara l’assessore all’agricoltura e alla pesca Giuseppe Pan - la Regione ha attivato due nuovi bandi destinati alle piccole e medie imprese della pesca e dell’acquacoltura per favorire e promuovere la loro competitività e per sostenere lo sviluppo di un’economia “green” in grado di limitare e ridurre le emissioni di carbonio”.In particolarea degli impianti e che promuovono la conversione degli impianti di acquacoltura verso fonti rinnovabili di energia.Gli altriattraverso la promozione della qualità e del valore aggiunto delle produzioni ittiche. L’obiettivo potrà essere conseguito implementando la tracciabilità, la certificazione, la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.