[VIDEO] Arrivano i rinforzi: potenziamento dei reparti e dei servizi di controllo

In arrivo forze fresche per un controllo del territorio sempre più capillare. L’Arma dei Carabinieri è un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, una presenza costante in Veneto e nella provincia di Rovigo.

Presso il nucleo elicotteri di Belluno l'8 novembre c'è stata la visita del comandante generale della Legione Veneto, consegnati 12 attestati di merito alle stazioni carabinieri e alle centrali operative più impegnate che in questi giorni dell'emergenza maltempo







ROVIGO - Dal 12 novembre, nella regione Veneto, l’Arma dei Carabinieri schiererà ulteriori 206 carabinieri, provenienti dagli istituti di formazione, che contribuiranno a rafforzare il dispositivo preposto al controllo e alla tutela del territorio.

Il provvedimento anticipa l’ulteriore immissione, a partire da dicembre, di 116 neo vicebrigadieri, allo stato frequentatori di corsi interni.

Questo potenziamento numerico e qualitativo conferma l’impegno che l’Arma da sempre pone nell’incrementare la sua capacità operativa, con costante dinamismo organizzativo, nella consapevolezza di essere l’istituzione deputata a vigilare sul 97% del territorio regionale - quale unica forza di polizia statale stanzialmente presente - e un attore primario in tutti gli eventi, anche di tipo calamitoso, che coinvolgono le comunità, come quelli registrati in questi giorni.

Dopo alcuni anni, in parte caratterizzati da una contrazione delle risorse disponibili e da un incessante processo di razionalizzazione volto a mantenere elevati i livelli di funzionalità complessiva, le nuove risorse rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente, oltre che facilmente accessibile, sinonimo di una concreta forma di adesione ai bisogni di tutela individuale e collettiva.

Le previste assegnazioni alimenteranno le stazioni, le tenenze e le compagnie delle province regionali, parte essenziale della risposta alle istanze dei cittadini, deputate a garantire le condizioni fondamentali della convivenza e della legalità in ogni luogo.

In merito, è opportuno evidenziare – perché costituisca un ulteriore elemento di rassicurazione sociale - che il quadro di situazione è comunque segnato dal calo dei reati registrato nel 2017 e nei primi 10 mesi di quest’anno, quando i delitti consumati sono ulteriormente diminuiti del 10% rispetto all’analogo periodo del 2017, compresi quelli contro la persona e il patrimonio.

Risultati che sono il segno di una sfida raccolta da tempo per garantire le condizioni di vivibilità più elevate possibile, di cui si sono resi protagonisti tutti i Carabinieri della Legione Veneto, che hanno visibilmente dedicato le loro migliori energie a questo obiettivo, offrendo doti di coraggio, di altruismo e di spiccata professionalità.

Doti espresse anche in occasione delle difficili condizioni ambientali registrate in questi giorni, per le quali sono stati rilasciati 12 attestati di merito alle stazioni carabinieri e alle centrali operative più impegnate. Presso il nucleo elicotteri di Belluno l’8 novembre la visita del comandante generale del Legione Veneto, Generale di Brigata Giuseppe La Gala, reparti che in questi giorni hanno dato anima e corpo per fronteggiare l’emergenza maltempo.