Dopo il ritiro della denuncia una perizia sull’accusatrice 

GIUSTIZIA ROVIGO La lettera di Davide Nalin, in qualità di cittadino e non di magistrato, perché ritiene di essere oggetto di accuse "diffamanti, surreali ed inverosimili" che hanno devastato la sua vita e quella della sua famiglia

Bellomo era accusato di stalking e lesioni personali gravi ai danni di una 32enne piacentina ma è stata ritirata la denuncia (remissione della querela). I l Gup ha disposto una perizia sull’accusatrice per accertare l’eventuale nesso tra le condizioni psicofisiche della vittima e il comportamento di Bellomo e Nalin. La psichiatra di Milano Mara Bertini avrà 90 giorni di tempo per le opportune valutazioni, la prossima udienza è fissata all’11 marzo 2019.

PIACENZA - A fine settembre la vicenda giudiziaria sembrava già in via di conclusione (LEGGI ARTICOLO) per il Pm del Tribunale di Rovigo Davide Nalin, rimasto coinvolto nella vicenda dell’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo sul caso del “dress code” nella scuola di preparazione all’esame di accesso alla magistratura.