Grande attesa per la super Paiato

OCCHIOBELLO (RO) - Ricominciano venerdì 9 novembre gli appuntamenti teatrali del Teatro Comunale di Occhiobello, organizzati da Regione del Veneto, dal Comune di Occhiobello - assessorato alla Cultura - in collaborazione con l’associazione Arkadiis. La diciottesima edizione della stagione teatrale comincia con un appuntamento fuori abbonamento che vede protagonista un’attrice molto amata dal pubblico polesano, Maria Paiato, in un monologo scritto da Antonio Tarantino e diretto da Giuseppe Marini.

‘Stabat Mater - Oratorio per voce sola’, riprendendo il titolo di una preghiera del XIII Secolo, è il racconto di una donna del nostro tempo, una ragazza madre che, sola sul palco, si strugge d’attesa di notizie del figlio arrestato e della figura dissoluta del padre. In questo monologo Tarantino mischia l’italiano con sporcature dialettali/gergali, ne fa la lingua dei reietti, dei diseredati, dosando sapientemente drammaticità e ironia popolaresca, tra strafalcioni, doppi sensi e riferimenti buffi a oggetti pop che sovente portano al sorriso. Maria Paiato domina con pienezza di mezzi il personaggio: dall'ira alla disperazione, dalla sbruffoneria all'umiliazione. Sul degrado, sull’ignobile miseria, regna, resiste e vince la figura della Madre, che resta sopra qualunque perdita, anche della propria dignità, per quanto possa essere sofferente, posta ai piedi di una Croce oppure immersa in una periferia popolare.

Lo spettacolo inizia alle ore 21. L’ingresso è di 13 euro intero, 11 euro ridotto (over65, soci Arci e soci Ferrara Off), 8 euro per gli under 30 e 5 euro per i possessori di Youngercard o M’intrigo Card. Ulteriori informazioni al 349.8464714 o scrivendo a info@teatrocomunaleocchiobello.it