Regione in ginocchio, i forzisti chiedono aiuti concreti

Secondo i due senatori forzisti "una riflessione é d’obbligo: se si può fare debito per il reddito di cittadinanza, si deve fare a maggiore ragione per ripristinare infrastrutture, case, siti lavorativi, linee elettriche, tubature del gas, boschi distrutti ed argini dei corsi d'acqua della nostra regione".

I senatori di Forza Italia Andrea Causin e Roberta Toffanin hanno presentato un’interrogazione per chiedere al presidente del Consiglio e al ministro dell’Ambiente come intendano procedere e con quali priorità per fronteggiare le devastazioni che hanno colpito tutto il Veneto. Nell’interrogazione viene sottolineata la possibilità di attingere agli appositi fondi antidissesto europei, dopo aver fatto ovviamente la conta dei danni.

