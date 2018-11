Dopo la bocciatura locale si prova a bussare in Regione Veneto

ROVIGO - Il sindaco Massimo Bergamin sostienenel corso dell'incontro della commissione di distretto formativo, tenutosi il 17 ottobre in Provincia. Una sensibilizzazione giunta al sindaco anche dalla dirigente titolare del Paleocapa Cristina Gazzieri, durante il saluto di inizio anno scolastico.Sostegno scritto nero su bianco in una lettera inviata al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e a tutti i componenti della giunta regionale e del consiglio regionale.Pur comprendendo le motivazioni che hanno portato l’ufficio scolastico regionale ad esprimersi in sfavore e rispettandone le ragioni, il sindaco nella missiva chiede di valutare le motivazioni della richiesta, che sono soprattutto di ordine culturale e vocazionale del territorio.testimoniata dalla presenza dei due conservatori attivi e ben frequentati, anche da studenti internazionali, da otto istituti comprensivi ad indirizzo musicale e da numerosissime scuole di musica e di canto.Il primo cittadino sottolinea, inoltre, che l, pertanto confida nello spirito di apertura e attenzione nei confronti dell'istruzione che ha sempre caratterizzato le scelte della Giunta regionale del Veneto. L'auspicio è che si voglia riconoscere anche alla provincia di Rovigo la possibilità di avere un liceo musicale da offrire agli studenti, per dare risposta alle richieste del territorio e stimolo alla crescita culturale e turistica della zona.