Informazioni utili per i nuovi servizi digitali 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Venezia Rovigo – Punto impresa digitale. Gli incontri si svolgeranno a Taglio di Po, Lendinara, Rovigo, Adria, Ficarolo, Castelmassa, Fiesso Umbertiano

ROVIGO - Dal prossimo 1° gennaio tutte le imprese dovranno adottare la fattura elettronica. In sette incontri distribuiti lungo tutto il Polesine Confagricoltura Rovigo spiega a tutti gli imprenditori agricoli le norme e gli strumenti per affrontare questa scadenza.

Saranno presentati inoltre i servizi digitali offerti dalla Camera di commercio: il cassetto digitale dell’imprenditore con documenti e visure gratuiti, la firma e l’identità digitale per accedere direttamente a tutte le piattaforme della pubblica amministrazione, i corsi e gli strumenti gratuiti per vendere in rete prodotti e servizi dell’azienda agricola.

Queste le date e i luoghi delle riunioni: lunedì 12 novembre 2018 ore 9.30 Taglio di Po, Ufficio zona Confagricoltura, via Kennedy 136; lunedì 12 novembre 2018 ore 15 Lendinara, Biblioteca civica, via G.B. Conti 30; martedì 13 novembre 2018 ore 9.30 Rovigo, sede Confagricoltura Rovigo in piazza Duomo 2; martedì 13 novembre 2018 ore 15 Adria Ostello Amolara (ex idrovora), via Capitello 11; lunedì 19 novembre 2018 ore 9.30 Ficarolo, sala polivalente Papa Giovanni XXIII, piazza Guglielmo Marconi; martedì 20 novembre 2018 ore 9.30 Castelmassa sala municipale, piazza Vittorio Veneto; martedì 20 novembre 2018 ore 20.30; Fiesso Umbertiano sala “Falcone e Borsellino” ex dispensario, via Dante Alighieri 66.