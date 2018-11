Vittoria che non fa morale

Una FemiCz Rovigo confusionaria e fallosa con quella imperterrita volontà di mettere in atto un gioco d'attacco che non è riuscito a essere efficace nemmeno contro la difesa peggiore del torneo, vince ma non sorride. C’è mancato poco che i Bersaglieri facessero un autentico tonfo contro una coriacea squadra padovana che ha venduto cara la pelle giocando alla morte. Domenica prossima a Calvisano servirà una squadra diversa, altrimenti saranno guai seri in chiava playoff

PADOVA- La FemiCz Rovigo passa al Plebisicito contro il Valsugana, ma chi deve preoccuparsi di più per il gioco della sua squadra è il tecnico rossoblù, Umberto Casellato. I quattro punti raccattati contro i neopromossi padovani sono poco più che un pannicello caldo per la formazione rodigina che a fatica tiene la posizione in classifica, ma che sul piano della prestazione sembra aver fatto addirittura passi indietro rispetto alle prove fornite, tra l'altro perdendo, contro I Medicei e le Fiamme Oro. Le diverse assenze tra le fila della FemiCz Rovigo non possono giustificare una partita modesta (anzi davvero brutta!) come quella disputata dalla formazione di Casellato che nel finale ha sofferto non poco contro la squadra ultima in classifica. Si sperava che un avversario malleabile, come si presentava alla vigilia il Valsugana, potesse offrire ai rossoblù l'occasione per una prova quantomeno un po' più convincente di quelle mostrate nelle ultime uscite. Invece, pur trovandosi di fronte una squadra decisamente meno attrezzata, si è vista la solita FemiCz Rovigo confusionaria e fallosa con quella imperterrita volontà di mettere in atto un gioco d'attacco che non è riuscito a essere efficace nemmeno contro la difesa peggiore del torneo. Pare che la parola crisi non si possa pronunciare dalla parti del Battaglini, ma se dopo mezzo girone di andata la squadra è quella vista al Plebiscito qualche domanda su come viene gestita la FemiCz Rovigo qualcuno dovrà pur farsela. Tolto il risultato (e anche su questo ci sarebbe da dire qualcosa visto che questa era una partita da bonus offensivo) sugli 80 minuti giocati contro il Valsugana è meglio sorvolare a piè pari.

Nel gioco della FemiCz Rovigo ha funzionato poco o nulla. La stessa mischia, che a volte ha messo una pezza alle lacune del gioco rossoblù, è apparsa fuori fase trovando difficoltà anche nelle fasi statiche, soprattutto nelle rimesse laterali dove ha perso più di un lancio. Nel reparto arretrato si sono visti i soliti problemi con aperture al largo che non guadagnano terreno (anzi a volte si torna indietro) e soluzioni che non creano mai l'uomo in più per lanciare buoni corridori come Cioffi e Odiete. Passano le partite, ma i problemi restano sempre gli stessi anche se l'avversario è il fanalino di coda del torneo. Una situazione che non sembra trovare una via d'uscita nonostante le rassicuranti dichiarazioni del tecnico. Intanto la classifica non fa dormire sonni tranquilli in prospettiva play off soprattutto pensando che nel prossimo turno la FemiCz Rovigo andrà a far visita al Calvisano.

Per questo derby veneto nuovo di zecca Casellato ha recuperato in extremis Cadorini, Momberg (spedito in panchina) e Odiete schierando così una formazione più vicina a quella titolare. La squadra rodigina è sembrata partire con il giusto piglio installandosi nei “22” avversari sin dalle prime battute. Per oltre cinque minuti i rossoblù hanno mantenuto il possesso davanti alla meta del Valsugana producendo azioni su azioni, ma il risultato finale è stato un penalty per i padovani che hanno ringraziato e liberato la loro area difensiva. Poi per una ventina di minuti non c'è stato quasi nulla da segnalare con le due squadre ad affrontarsi in mezzo al campo senza mai farsi del male. Sarebbe toccato alla FemiCz Rovigo, la formazione con maggior tasso tecnico, prendere in mano la partita, ma i rossoblù se ne sono ben guardati macinando il solito gioco improduttivo che non avanza mai. Dal canto loro i padovani si sono adattati al basso ritmo del match limitandosi a una buona difesa (non ci vuole molto per fermare gli sterili attacchi rodigini di questi tempi) e a qualche incursione offensiva come quella di Lisciani al 21' passato con troppa facilità tra i due centri rossoblù. Poco prima della mezzora la FemiCz Rovigo si è riportata in avanti con una prolungata azione che si è mossa più volte da destra a sinistra e viceversa senza mai trovare il varco per andare oltre la linea del vantaggio. C'è voluta un'invenzione di Piva che, dopo l'ennesimo raggruppamento, ha deciso di fare da solo scattando attorno al pack per poi rientrare sul sostegno di Dominguez che ha segnato sullo slancio. Un lampo nel grigiore modesto della partita.

Poco dopo, però, l'indisciplina dei rossoblù ha regalato l'opportunità al Valsugana di ridurre lo svantaggio con un penalty di Roden. Fino allo scadere il gioco ha continuato a latitare. La ripresa è iniziata con un'azione rossoblù (la migliore del match) che ha visto l'ovale muoversi da una mischia ordinata per arrivare all'esterno fino a Odiete, ben liberato da un bel passaggio di Mantelli, che ha marcato con una certa facilità. Si è pensato che nell'intervallo la squadra avesse ricevuto una scossa, ma si è trattato di un breve illusione perchè la FemiCz Rovigo ha ripreso il suo gioco sterile e confusionario ben contenuto dalla difesa padovana. Anzi a movimentare il match ci ha pensato il Valsugana che al 17' è andato in meta con una rolling maul scaturita da una rimessa laterale trovata da Roden dopo un inutile fallo di Nibert. A portare il pallone oltre la linea è stato Pivetta. La squadra rodigina ha cercato subito la reazione, ma le sue iniziative d'attacco sono state prive di efficacia. Fortunatamente al 23', in una delle varie azioni rossoblù, un passaggio sbagliato di Majstorovic ha rimpallato involontariamente su un avversario diventando un assist perfetto per Ferro che ha smarcato Vian sulla bandierina per la meta. Poteva essere il momento per dare il colpo del K.O. e andare a caccia del bonus. Non è successo niente di tutto questo ed è stato, invece, il Valsugana ad alzare il ritmo costringendo la FemiCz Rovigo nella propria metà campo per lunghi tratti. Quando i rossoblù vanno in sofferenza diventano automaticamente più fallosi e quasi inevitabile è arrivato il solito cartellino giallo. Questa volta è toccato a Lubian accomodarsi in panchina. I padovani non si sono fatti pregare e hanno messo sotto assedio la FemiCz Rovigo costretta a difendersi a ridosso della propria linea di meta. La pressione del Valsugana è stata premiata a pochi minuti dalla fine con un'altra meta da rolling maul del solito Pivetta che ha portato i padroni di casa a soli quattro punti dalla FemiCz Rovigo. La partita, però, era ormai agli sgoccioli e i rossoblù sono riusciti a portare a casa una vittoria che fa classifica ma non fa morale.

Roberto Roversi

Padova - Stadio “Plebiscito” - Domenica 11 novembre 2018

Top12 VII giornata

Valsugana Rugby Padova v FEMI-CZ Rovigo 17-21 (3-7)

Marcatori: p.t. 28’ m. Dominguez tr. Mantelli (0-7), 35’ c.p. Roden (3-7); s.t. 41’ m. Odiete tr. Mantelli (3-14), 57’ m. Pivetta tr. Roden (10-14), 62’ m. Vian tr. Mantelli (10-21), 77’ m. Pivetta tr. Roden (17-21)

Valsugana Rugby Padova: Paluello; Lisciani, Beraldin, Dell’Antonio, Giacon; Roden, Citton (55’ Tomaselli); Girardi, Sironi, Sturaro; Ferraresi (73’ Maso), Albertario (65’ Scapin); Swanepoel, Pivetta (cap), Barducci (73’ Varise)

all.Roux

FEMI-CZ Rovigo: Mantelli; Odiete, Majstorovic, Angelini, Cioffi; Dominguez (60’ Chillon), Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali (52’ Nibert), Cicchinelli; D’Amico, Cadorini (41’ Momberg), Brugnara

All. Casellato

arb. Angelucci (Livorno)

g.d.l. Chirnoaga (Roma), Franco (Pordenone)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)

Cartellini: al 73’ giallo Lubian (FEMI-CZ Rovigo),

Calciatori: Roden 3/3 (Valsugana Rugby Padova), Mantelli 3/3 (FEMI-CZ Rovigo)

Note: 350 spettatori circa, giornata nuvolosa

Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 1 - FEMI-CZ Rovigo 4

Man of the Match: Jacopo Pivetta (Valsugana Rugby Padova)

Risultati TOP12 – VII giornata – 11.11.18 – ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969 22-33 (0-5)

Verona Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei 17-33 (0-5)

Argos Petrarca Padova v Kawasaki Robot Calvisano 23-18 (4-1)

Valsugana Rugby Padova v Femi-CZ Rovigo 17-21 (1-4)

Lafert San Donà v ValoRugby Emilia 12-19 (1-4)

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Roma 27-14 (4-0)

Classifica

Argos Petrarca Rugby 29

Valorugby Emilia 25

Mogliano Rugby 1969 24

Fiamme Oro Rugby 23

Kawasaki Robot Calvisano 23

Rugby Viadana 1970 19

FEMI-CZ Rovigo 19

Toscana Aeroporti I Medicei 15

S.S. Lazio R. 1927 10

Lafert San Donà 10

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 3

Prossimo turno

Domenica, 18 novembre 2018 - ore 15

Mogliano Rugby 1969 - Argos Petrarca Rugby

Valorugby Emilia - S.S. Lazio R. 1927

Toscana Aeroporti I Medicei - Lafert San Donà

Fiamme Oro Rugby - Verona Rugby

Valsugana Rugby Padova - ugby Viadana 1970

Kawasaki Robot Calvisano - FEMI-CZ Rovigo