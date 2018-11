"L’isola di sabbia e arbusti ostacola la portata del grande fiume"

La sicurezza idraulica del fiume Po è sotto la lente di ingrandimento della lista Ora cambia che, con il portavoce Alberto Bergo, chiede di intervenire con un'opera urgente di dragaggio per togliere l'isola di sabbia che si è formata negli anni sotto il ponte a valle di Bottrighe e consegnare al fiume la sua piena portata



ADRIA (RO) - L’isola formatasi al centro dell'alveo del Po sotto il ponte intitolato alla "Brigata Cremona" a valle di Bottrighe è in continua crescita anche dal punto di vista della vegetazione e potrebbe dare molti problemi con le piene.

A farlo presente è la lista civica Ora Cambia di Bottrighe che si domanda, viste le intense precipitazioni in tutto il nord Italia, cosa succederebbe se arrivasse una piena eccezionale o straordinaria e quali conseguenze potrebbe avere. “La mente corre all'alluvione del 14 novembre del 1951 e al ricordo di quel tempo colmo di dolore e distruzione, e in fatti in questi giorni di piena si rinnovano le ansie e le paure fra la gente di questo amato territorio. - afferma Alberto Bergo portavoce della lista - La sicurezza idraulica del più grande fiume italiano, è sempre stata un problema nel corso dei secoli, perchè se essa non viene messa come priorità, il risultato potrebbe essere di altri lutti, devastazioni, tragedie fra le popolazioni rivierasche”.

La lista ritiene che occorra un'opera urgente di dragaggio per togliere l'isola completamente, liberando così l'alveo e consegnando al fiume la sua piena portata. “Invitiamo gli organi e gli enti competenti le autorità regionali, provinciali, l'Aipo, Veneto Strade e non da ultima l’amministrazione comunale di Adria del sindaco Barbierato ad intervenire per risolvere il problema. - commenta Bergo - Per noi il compito di un ponte e quello di avvicinare le comunità e non ad allontanarle, come solo nel nostro Polesine trascurato e abbandonato succede. Gli svincoli di sicurezza sono già stati progettati e promessi sia dal comune di Adria, sia dalla Regione Veneto, e mai realizzati, calando di fatto il silenzio e l'oblio. La gente non è tranquilla ed è molto preoccupata”.