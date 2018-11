A Trentin il big match tra Kawasaki Robot e FemiCz

Il derby veneto d’alta classifica tra il Mogliano Rugby e i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Padova è stato affidato al bresciano Andrea Piardi, con diretta in simulcast su Facebook.com/federugby e Youtube.com/fedrugby.

ROVIGO - Non porta bene Trentin ai Bersaglieri. La FemiCz Rovigo era stata diretta dall’arbitro di Lecco nel derby perso malamente al Plebiscito contro i campioni d’italia del Petrarca Padova nella seconda giornata di campionato. Bersaglieri che arrivano allo scontro con il Calvisano di domenica 18 novembre con problemi di vario genere. In primis societari dopo le dimissioni dell’intero Cda (LEGGI ARTICOLO) e in secondo luogo di risultati dopo la striminzita vittoria contro il Valsugana (LEGGI ARTICOLO).

Partita fondamentale per la FemiCz Rovigo di Casellato, un quarto stop dopo le sconfitte con Petrarca, I Medicei e Fiamme Oro potrebbe già mettere in discussione un eventuale accesso ai playoff, anche se mancano tante giornate. A Calvisano i rossoblù dovranno necessariamente arrivare con la giusta cattiveria agonistica, impensabile un approccio diverso vista la classifica