Beppe Fiorello si racconta cantando Modugno

ROVIGO Giampiero Beltotto, ex presidente della Fondazione Rovigo Cultura, in corsa per la presidenza del Teatro Stabile del Veneto

CULTURA ROVIGO Venerdì 9 novembre alle ore 20.30 andrà in scena l’opera di Giuseppe Verdi che sarà replicata poi domenica 11 novembre alle 16 e in anteprima Teatroragazzi mercoledì 7 novembre alle ore 16

CULTURA ROVIGO Venerdì 9 novembre è andato in scena al Teatro Sociale, per l’apertura della stagione lirica, l’opera Nabucco di Giuseppe Verdi del regista e scenografo Filippo Tonon

Fiorello e Vittorio Moroni sono gli autori della drammaturgia, la regia è di Giampiero Solari, le musiche in scena proposte da Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma. L’appuntamento è per domenica 18 novembre ore 21.

Inizia così, con Giuseppe Fiorello, in “Penso che un giorno così”, il cartellone della prosa del teatro Sociale di Rovigo, stagione 2019-20, messo a punto in collaborazione con Arteven.