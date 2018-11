La parola d’ordine è distensione. La visita dell’assessore regionale 

Dopo la scelta dell’aumento delle rette (LEGGI ARTICOLO) e l’annuncio di battaglie da parte dei sindacati (LEGGI ARTICOLO), si è avviato il momento di distensione.

PAPOZZE (RO) - Incontro proficuo, quello svolto nel tardo pomeriggio del 12 novembre, presso la casa di riposo di Papozze “Opera Pia Bottoni”, tra l’assessore regionale Cristiano Corazzari, il presidente dell’ente Diego Guolo e la giunta comunale guidata dal sindaco Pierluigi Mosca.

All’ordine del giorno il piano di gestione e di ristrutturazione della casa di riposo.

La presenza dell’assessore regionale, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dai vertici dell’ente “Bottoni”, per portare sul tavolo della Regione Veneto alcune istanze, giudicate rilevanti e fondamentali per compiere il percorso di continuità e rinnovamento intrapresi. Oggi in particolare si è in attesa di terminare la ristrutturazione del complesso, che porterà ad avere ulteriori posti disponibili, sia per ospiti autosufficienti che non autosufficienti.

L’assessore Corazzari si è dimostrato attento alle questioni poste ed ha confermato il massimo impegno per portare tali istanze a Palazzo Balbi, al fine di trovare assieme risposte concrete all’appello lanciato.

Infine un messaggio chiaro uscito dal tavolo svolto: la necessità di fare squadra fra tutte le forze coinvolte, senza alimentare pretestuose situazioni di contrapposizione.