Sono 17 i nuovi militari dell’Arma in Polesine per proteggere i cittadini

Cerimonia di presentazione dei nuovi 17 Carabinieri che hanno preso servizio in Polesine. Uno sforzo notevole per l’Arma, erano anni che non si vedeva un così corposo rinforzo.

Già da lunedì 12 novembre sono operativi i 17 militari, sono giovani e tutti motivati

ROVIGO - Sono 17 i nuovi militari dell’Arma giunti in Polesine, sono giovani, motivati, e sono già entrati in servizio nella varie Compagnie di Rovigo, Adria e Castelmassa.

Un ringiovanimento e un rinforzo che il Comando Provinciale attendeva da tanti anni, una risposta concreta ai cittadini del Polesine, di fatto saranno ben 8 le pattuglie nuove di zecca in circolazione, per i militari anche nuovi mezzi a disposizione delle Stazioni. Quattro sono laureati e sono usciti dalle scuole di Campobasso, Iglesias e Torino, due le donne, tutti giovani, il più anziano ha appena 26 anni, ma sono molto preparati.

Provengono da diverse regioni, la maggior parte da Trieste ed Udine, alcuni anche dalla Puglia.

Attualmente il comando provinciale può contare su 350 uomini, una presenza capillare nel territorio che con questi innesti può dare una risposta ancora maggiore ai cittadini. Otto sono stati destinati alla Compagnia di Rovigo, cinque ad Adria e quattro a Castelmassa.

Soddisfatto il tenente colonnello Antonio Rizzi, comandante provinciale dei Carabinieri, un innesto così corposo non si vedeva da tanti anni, forse decenni. In Regione Veneto sono oltre 200 gli uomini che hanno preso servizio in questi giorni, ma in Polesine, come nelle altre province, potrebbero arrivare anche i nuovi marescialli che stanno concludendo il percorso di studi.