MALTEMPO PORTO TOLLE (ROVIGO) I senatori di Forza Italia Andrea Causin e Roberta Toffanin hanno presentato un’interrogazione affinché il Governo attinga ai fondi Europei per i danni in Veneto

La situazione attuale è insostenibile. Invero, l’improduttività delle lagune indicate comporta una concentrazione dei pescatori muniti di autorizzazione di pesca nella Sacca di Scardovari con conseguente congestione degli spazi e difficolta a garantire la quota giornaliera di pescato. - concludono - Tanto premesso, al fine di garantire la produttività e il conseguente livello occupazionale, chiediamo congiuntamente di mettere a disposizione in modo tempestivo le risorse necessarie a dar corso ai progetti di intervento”.

La ragione va individuata nella necessità di procedere agli scavi che consentano il ricircolo dell’acqua e impediscano l’afflusso di acqua dolce alle lagune : “Pur riconoscendo il vostro impegno per individuare le risorse economiche necessarie agli interventi e la costituzione del tavolo di coordinamento per la vivificazione delle lagune volta allo snellimento dell’iter amministrativo, rileviamo che i tempi di intervento contrastano con esigenze contingenti.

PESCA PORTO TOLLE (ROVIGO) L’amministrazione comunale con il consorzio pescatori invita la Regione a mettere a disposizione in modo tempestivo le risorse necessarie per l’intervento di vivificazione delle lagune del Canarin e Barbamarco Dal Bassopolesine la richiesta di aiuto per la vivificazione delle lagune