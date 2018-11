“In 70mila senz’acqua, la Regione accerti la responsabilità"

Prima un giorno senza acqua, poi un altro con acqua non potabile: il consigliere regionale Graziano Azzalin ritiene che l’emergenza, così come è stata gestita da Acquevenete, non è stata delle migliori e pertanto chiede in Regione Veneto cosa è stato fatto per accertare le responsabilità



ROVIGO - “Settantamila persone sono rimaste senza acqua potabile per due giorni: a distanza di 15 giorni cosa ha fatto la Regione per accertare le responsabilità?”. È quanto chiede in un’interrogazione il consigliere del Partito Democratico Graziano Azzalin a proposito dell’emergenza che ha coinvolto Rovigo e otto comuni limitrofi (Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose e Villamarzana), rimasti con i rubinetti a secco dalle 15.30 del 30 ottobre alle 18 del giorno successivo (LEGGI ARTICOLO) e poi senza acqua potabile per ulteriori 22 ore, in seguito all’eccezionale ondata di maltempo (LEGGI ARTICOLO).

“Una situazione tamponata con autobotti e distribuzione di bottiglie fino al pomeriggio del primo novembre - ricorda Azzalin - gestita male, con scarsa comunicazione agli utenti da parte di Acquevenete, responsabile da un anno del servizio, e il cui vicepresidente è anche il sindaco di Rovigo. Secondo quanto accertato, l’emergenza si è prolungata più del previsto a causa dell’elevata concentrazione di alluminio nell’acqua prelevata dall’Adige in piena, che ha interferito con la procedura standard usata dalla centrale di Boara per l’abbattimento degli inquinanti, che prevede la depurazione utilizzando il policloruro di alluminio”.

Per Azzalin però una volta tornati alla normalità, non si può far finta che non sia accaduto niente: “Per questo chiediamo quali verifiche, tramite Arpav, e quali azioni ispettive ha effettuato e ha intenzione di fare la Regione per valutare sia i rischi ambientali che le responsabilità”.