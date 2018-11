Partono le selezioni per la Rappresentativa femminile

Il responsabile tecnico della Selezione femminile è anche per quest’anno l’ex giocatore di serie A Paolo Ferrioli, con il supporto dell’allievo allenatore primo livello Silvia Magon

ROVIGO - In vista del Trofeo delle province del Veneto 2019, è partita la fase di reclutamento e selezione delle ragazze nate negli anni 2005/2006 per formare la Rappresentativa territoriale Under 14 femminile di Fipav Rovigo. Il progetto è seguito dallo staff tecnico composto da Paolo Ferrioli e Silvia Magon coadiuvati dal consigliere federale Stefano Luce.

Il percorso coinvolge appunto le nate negli anni 2005/2006 e prevede una prima fase di reclutamento “aperto”, rivolta ad atlete in possesso di qualità fisiche o tecniche segnalate dalle società sportive; seguirà una seconda fase di allenamenti “nominali” per la definizione dei gruppi. L’analisi delle caratteristiche di crescita fisica e atletica e di maturazione di ruolo delle singole atlete sono alla base della scelta del gruppo di lavoro della Selezione femminile Under 14 che parteciperà al trofeo delle Province del Veneto in data 3-4-5 maggio 2019 in provincia di Verona.

Il responsabile tecnico della Selezione femminile è anche per quest’anno l’ex giocatore di serie A Paolo Ferrioli, con il supporto dell’allievo allenatore primo livello Silvia Magon. Il primo incontro si è tenuto domenica 4 novembre nella palestra comunale di Occhiobello, ospiti della Pallavolo Occhiobello, in cui sono state viste circa quarantacinque ragazze, divise in due gruppi. La convocazione successiva ha visto partecipare altrettante ragazze, sempre divise in due gruppi, la scorsa domenica 11 novembre, al palazzetto dello sport di Villadose, ospiti di Crg Villadose.

Il consigliere federale Stefano Luce, con delega alla Selezione femminile, dichiara in merito: “Fa molto piacere che abbiano aderito tantissime società, dando molti nominativi per questa prima fase di reclutamento aperto: significa che questa modalità di selezione viene apprezzata e troviamo quindi molta collaborazione. Abbiamo visto un buon numero di ragazze nei due incontri, dopo la seconda “tornata” i selezionatori hanno già fatto una prima scrematura. Al prossimo incontro, previsto in linea di massima per fine novembre, verranno convocate una quarantina di ragazze. Contiamo di lavorare con il gruppo definitivo da gennaio in poi, in modo da poter adeguatamente preparare la rosa per il Trofeo delle province che si giocherà ai primi di maggio”.