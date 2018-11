Stangata pesante per la Turchese e suoi tifosi per “insulti razziali”

Una mazzata senza precedenti per la Turchese di mister Fusetto. La partita di campionato di domenica 4 novembre era stata interrotta dal direttore di gara perchè la squadra tra espulsi e infortunati non aveva il numero sufficiente per continuare la gara con il Pontecorr.

Punite anche le ingiurie dei tifosi all’arbitro anche con termini ed espressioni che, per dimensione e percezione, risultano “espressione di discriminazione razziali”



leggi l'articolo sul turno infrasettimanle di Serie D

ROVIGO - Il Giudice Sportivo sanziona pesantemente la Turchese di Christian Fusetto dopo gli eventi avvenuti nella partita contro i patavini del Pontecorr domenica 4 novembre.

Il comunicato della Giustizia Sportiva di mercoledì 14 novembre “Sciogliendo la riserva, emerge dal referto Arbitrale che al 38' del 2' tempo la gara veniva interrotta in quanto la società Turchese rimaneva in campo con un numero insufficiente di giocatori. Si evince infatti che oltre a 3 espulsioni e dopo aver effettuato 7 sostituzioni, si infortunavano ulteriori 2 giocatori che non potevano riprendere il gioco, pertanto la società Turchese rimaneva in campo con 6 giocatori. Dal referto Arbitrale emerge altresì dal 11' del 1' tempo fino al termine della gara una trentina di sostenitori della società Turchese, ingiuriavano offendevano e minacciavano l’arbitro anche con termini ed espressioni che, per dimensione e percezione, risultano espressione di discriminazione razziale. il Giudice Sportivo delibera di sanzionare la società Turchese Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato Turchese Calcio - Pontecorr 0 - 3, nonchè con la penalizzazione di 2 punti in classifica uno per aver causato la sospensione anticipata della gara e uno per aver effettuato 7 sostituzioni anzichè 5 come previsto dal regolamento; sanzionare la società Turchese Calcio con l'ammenda di euro 60,00 per aver effettuato un numero di sostituzioni superiori a quelli previsti dal regolamento, inibire il dirigente signor Paolo Rizzieri fino al 3 dicembre.2018, sanzionare la società Turchese con l'obbligo di disputare una partita a porte chiuse, sospendendo l'esecuzione della sanzione per il periodo di prova di un anno, avvisando che in caso di reiterazione del comportamento entro il termine suddetto la sanzione sarà eseguita unitamente alla nuova da comminarsi e che, anche dopo il decorso di tale termine, la violazione potrà essere valutata ai fini della recidiva."

La nuova classifica di Prima categotria: Scardovari 22, Loreo 21, Stroppare 20, Union Vis 17, Fiessese 16, Rovigo 16, Due Stelle 15, AQS Borgo Veneto 15, Solesinese 14, Pontecorr 14, Bassa Padovana 13, Cartura 8, Codevigo 7, Tagliolese 6, Turchese 6*, Nuovo San Pietro 3. *penalizzata di due punti

Nel torneo di Promozione, Stefano Garbin del Porto Viro sarà assente una giornata per aver rimediato il quinto cartellino giallo.

Nel campionato di Seconda categoria la squadra del Duomo dovrà pagare una multa di 80 €, mentre l’allenatore biancazzurro Stefano Brigati è stato ammonito. Mancheranno alla prossima sfida perché espulsi Jacopo Andrea Palmieri del Boara Polesine, Alessandro Masiero del Crespino e Alessandro Zanirato del Duomo, insieme a Marco Fantato del Frassinelle, Stefano Cremonese del Real Pontecchio, e Mattia Natali, per quinto cartellino giallo. Nel torneo di Terza categoria infine, ammonito il tecnico della Giovane Italia Polesella, Nicola Gozzi, mentre Ayoub Ben El El Bachar della Nuova Audace Bagnolo salterà il prossimo match per cartellino rosso sul campo, insieme a Thomas Bellato del Roverdicrè per quinta recidiva ammonizione.