Ad un soffio dal sistemare la questione piscine il sindaco blocca tutto

ROVIGO -, proposta proprio dal primo cittadino, ma un ripensamento all’ultimo dell’assessore della Lega Stefano Falconi e del primo cittadino, seguito dall’assessore Sguotti, ha fattoUn comportamento incredibile, il presentatore della delibera ha abbandonato la sala, senza apparente o spiegabile motivo.Dopo lo sconcerto dei colleghi di giunta, che non hanno motivazioni da addurre, se non la volontà del sindaco di non votare quella delibera, è giunta una nota ufficiale dalla segreteria del sindaco del comune capoluogo che recita:“Il sindaco Massimo Bergamin assicura che non c'è alcun rischio default per il Comune rispetto alla vicenda "Baldetti - polo natatorio", poiché, come è noto, tutti gli accantonamenti economici per far fronte alla situazione, sono già a disposizione dell'Ente.- ha lo scopo di valutare la scelta migliore da fare in relazione alla complessa vicenda Baldetti - polo natatorio. - spiega il Sindaco -che, da anni, ingessa ogni attività del Comune di Rovigo a scapito dell'intera cittadinanza".Il finale del comunicato inasprisce ancora di più i rapporti coned il suo gruppo di Obiettivo Rovigo,, dichiarata fallita ed affidata alla gestione commissariale dei curatori fallimentari individuati dal Tribunale di Rovigo.La verità è che, come spesso è successo, il Comune si muove all’ultimo, in ritardo e con l’acqua alla gola, ma, limitare l’indebitamento, pensare ad un piano di rientro con Unipol e nel contempo mettere a gara la gestione.Scelte politiche, di cui non è dato sapere, fatto sta che il sindaco Bergamin non sta dando continuità all’evidenza delle circostanze: bisogna pagare.Gli accantonamenti sono di quasi 5 milioni.La delibera di indirizzo è stata ritirata, due volte.Di fatto, la bozza, non sembrava fatta male: