Addio maestra Simonetta

VIABILITÀ ROVIGO Il consigliere comunale della Lega Nord Fabio Benetti chiede di creare una nuova via per decongestionare il traffico pesante su via Capitello

LUTTO SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO) Luca Cazzadore non ha retto l’ennesima operazione cardiaca. Il paese è affranto. Deceduto nella notte in ospedale a Bologna

La "maestra Simonetta", prima del pensionamento, ha svolto attività di maestra elementare a generazioni di studenti nelle scuole di Sarzano e di Mardimago , mentre i primi anni di insegnamento li ha svolti in diversi comuni e località del basso Polesine, zona di cui era originaria essendo nata a Taglio di Po. Successivamente al pensionamento ha continuato a dedicarsi agli altri in maniera del tutto gratuita e spontanea anche facendo parte dell’ Associazione nazionale Donne Operate al Seno (Andos).

Sandra Mazzolari è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava per un breve periodo di soggiorno in Sicilia; da qui la salma sarà trasportata a Rovigo dove sarà tumulata presso il cimitero di viale Antonio Oroboni.

Conosciuta da tutti, soprattutto nella comunità di Sarzano dove risiedeva, per la sua indole gentile, mite e generosa la "maestra Simonetta" lascia nelle generazioni a cui ha insegnato il ricordo molto vivo dell'insegnamento di un tempo, in cui il maestro unico era molto più di un semplice insegnante di scuola.