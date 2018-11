Calamità naturale, nessun indennizzo ai cittadini 

Acquevenete assieme ad altri tre gestori del servizio idrico integrato del Veneto potrebbe ricevere dalla Regione dei risarcimenti dopo l'emergenza idrica avvenuta in nove comuni polesani il 30 e 31 ottobre. Il tema è stato discusso ed analizzato dal consiglio comunale venerdì 16 novembre dove è stato confermato da parte di Acquevenete che per i cittadini non ci saranno indennizzi a seguito dell'interruzione dell'acqua in quanto si tratta di una calamità naturale e non un disservizio del gestore.

ROVIGO - Presenti in aula Piergiorgio Cortelazzo presidente di Acquevenete, la società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia, Vincenzo Restaino per l'Arpav e Leonardo Raito, presidente dell'Ato Polesine.

A porre una serie di quesiti è stato il consigliere Ivaldo Vernelli il quale ha chiesto i motivi dell'interruzione del servizio pubblico, “quale autononia ha la centrale di Boara in caso di inquinamento? Quale piano di sicurezza è stato messo a disposizione dei nostri cittadini? Altro punto riguarda le procedure di comunicazione che deve essere meglio sviluppato. Poi quale è lo stato di riorganizzazione di Acquevente dopo l'acquisizione di Polesine Acque? Un ultimo punto è una domanda delicata ovvero la compatibilità tra i vertici in particolare il sindaco che è autorità sanitaria per quanto riguarda il Comune ma anche vicepresidente di Acquevenete, oppure quella di Cortellazzo come presidente della società e commissario politico che è in grado di decidere le composizioni comunali della provincia”.

Cortelazzo non nega che molte domande sono anche arrivate dai cittadini in quei giorni: “L'ultima cosa che avrebbe voluto fare chi vi parla è stato interrompere l'erogazione dell'acqua. - afferma - L’acqua dell'Adige aveva raggiunto livelli eccezionali di torbidità, l'acqua è salita di oltre 6 metri tra il 30 e 31 ottobre. Tutte le centrali sono andate in sofferenza come ad esempio quelle di Vescovana, Badia è arrivata al limite e a Boara invece si è deciso di interrompere prima che si immettesse acqua non potabile. Per tale ragione martedì 30 è stata disposta interruzione l'acqua prodotta da Boara Polesine ed il 31 l'erogazione dell'acqua non potabile. Dopo aver trattato l'acqua grezza con determinati reagenti questa è ritornata a livelli di potabilità. Ribadisco comunque che non ho mai confuso il ruolo di parlamentare con quelli di presidente di Acquevente o segretario di partito. Tra i futuri investimenti della centrale si impegneranno circa 6 milioni di euro”.

Sull'aspetto tecnico si è soffermato Restaino che ha spiegato come “nel giorno più critico abbiamo fatto tre campionamenti uno a Boara, uno a Lusia e l'altro a Badia per capire se le misure combaciavano ed in tutti e tre i campionamenti è stata rilevata la presenza di metalli. Altro elemento che abbiamo preso in considerazione è che nelle analisi effettuate nella giornata della piena alla centrale di Boara si è capito che più alta era, più l'aumento dei metalli era maggiore e viceversa. Oggettivamente però questi valori sono stati tanto alti perchè la quantità di pioggia è stata tanta”.

I consiglieri di minoranza a partire da Mattia Moretto del Pd hanno evidenziato per lo più le criticità nel metodo di comunicazione “che poteva essere gestito diversamente, non solo online, ma anche con i mezzi di comunicazione “alla buona” come il passaggio di autoparlanti. Anche i punti di distribuzione dell'acqua potevano essere itineranti e non fermi”.

Dello stesso parere la consigliere Nadia Romeo, capogruppo Pd, che crede che “Acquevenete si sia adoperata bene per risolvere il problema dal punto di vista tecnico, ma è mancata la pianificazione dell'emergenza nella città capoluogo che è rimasta senza acqua per due giorni. Quello che mi preoccupa è che la centrale di Boara è fragile rispetto agli avvenimenti che stanno accadendo e questo ci deve aprire gli occhi su quello che poteva succedere”.

Più dura la consigliere Menon: “Io penso che una situazione di emergenza non vada gestita ricevendo messaggi dal sindaco, ma comunicando la pura e cruda verità ai cittadini che vogliono essere rassicurati”.

Per il consigliere Vernelli infine il fatto che la centrale di Boara abbia una autonomia di sole tre ore “è sconvolgente, dovrebbe garantirne almeno 48”.

Giacomo Sguotti (Forza Italia) ha bacchettato i consiglieri di opposizione: “invece di fare squadra qualcuno di voi ha cominciato a dire 'dimissioni' anziché affrontare insieme l'emergenza”.