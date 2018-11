Ferro in seconda, Thor numero 8

Bersaglieri che in settimana hanno visto tutto e il contrario di tutto lavorando in condizioni non ideali in vista della delicata trasferta di Calvisano. Squadra di Massimo Brunello che domenica scorsa ha perso a Padova contro il Petrarca, ma la FemiCz con il Valsugana non ha brillato. Per i rossoblù servirebbe come l’aria un successo dopo le critiche sul gioco e le tre sconfitte in campionato (di cui due consecutive), ma non sarà affatto facile. Bresciani che in panchina hanno la seconda linea Venditti e il tallonatore Morelli pronti ad entrare nella ripresa per dare maggiore sostanza al pack

ROVIGO - In una delle settimane già tormentate del rugby polesano la FemiCz Rovigo domenica 18 novembre dovrà necessariamente dare una risposta sul campo a Calvisano. Questa volta la finale dei veleni non c’entra, perchè in questi giorni scorrono a fiumi in viale Alfieri e la sciagurata partita che assegnava lo scudetto nel 2014 è un lontano ricordo.

A Rovigo è un tutti contro tutti (LEGGI ARTICOLO), dirigenza spaccata, Cda azzerato (LEGGI L’ARTICOLO SULLE DIMISSIONI DI ZAMBELLI E DEL CDA) , Francesco Zambelli che ha annunciato di lasciare la società (LEGGI ARTICOLO), Monti Junior Rovigo che ha risposto per le rime (LEGGI ARTICOLO), un futuro incerto (LEGGI ARTICOLO) che inevitabilmente ha coinvolto anche i giocatori. Un ambiente esplosivo quello di Rovigo, e non è una novità, ma allo stato attuale siamo al lancio del stracci.

Classifica deficitaria quella dei Bersaglieri, prestazioni altalenanti come quella di Padova contro il Valsugana, ma è anche difficile lavorare con questo clima. Squadra di Umberto Casellato che si presenterà al Pata stadium con tante attenuanti, problemi che potrebbero anche essere uno stimolo ulteriore, anche se quella di Calvisano non è più una sfida come le altre, e le motivazioni sono sempre massime.

Mantelli ancora in panchina, terzo gettone consecutivo per Piero Dominguez all’apertura con al fianco l’esperto Chillon, centri di sfondamento con Denis Majstorovic e Joe Van Niekerk e Angelini che scivola all’ala, ma la novità più importante è Matteo Ferro in seconda linea e numero 8 Thor Halvorsen. Maglia da titolare anche per Jacques Momberg che nelle partite importanti non è uno che si tira indietro.

“Domenica ci aspetta un’altra trasferta insidiosa - commenta l’allenatore rossoblù Umberto Casellato - abbiamo lavorato, e stiamo lavorando, sulla concentrazione e sulla capacità di reagire alle difficoltà che incontriamo nel corso delle partite. Quella con Calvisano è da sempre una partita difficile per Rovigo e lo sarà in maniera particolare questa domenica. Calvisano è una squadra allenata bene da un coach che conosce tutto l’ambiente essendo ormai quattro anni che lavora là, anche nelle sconfitte sono sereni per cui sappiamo che ci troveremo di fronte una formazione che ha si perso a Padova ma è consapevole della propria forza”.



"Finalmente torniamo a giocare in casa, dopo tre trasferte, tra le quali, l'ultima con la sconfitta di Padova - ha commentato coach Massimo Brunello polesano doc - a Padova la squadra si è bene espressa e spero che anche domenica continui sulla strada della crescita vista con il Petrarca. Con Rovigo vogliamo tornare a vincere immediatamente. Partita e impresa non facile visto che Rovigo è, nonostante la classifica, una squadra con un ottimo organico e sarà per noi un banco di prova molto impegnativo, un incontro nel quale mostrare gli ulteriori passi in avanti".

Domenica 18 novembre fischio d’inizio alle ore 15 e diretta sul canale YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby, dirige Trentin (Lecco), e sarà coadiuvato dai giudici di linea Bolzonella (Cuneo), Russo (Treviso) e dal quarto uomo Locatelli (Bergamo).

Calvisano: Chiesa (cap); Balocchi, Garrido Panceyra, Pescetto, Van Zyl; Lane, Casilio, Vunisa, Archetti, Zdrilich, Van Vuren, Andreotti, Leso, Manfredi, Fischetti.

A disposizione: Luccardi, Morelli, Biancotti, Martani, Venditti, Zanetti, Semenzato e Bruno



FemiCz Rovigo: Cioffi; Angelini, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Dominguez, Chillon; Halvorsen, Lubian, Cicchinelli; Ferro (cap.), Nibert; Rossi, Momberg, Brugnara. A disposizione: Cadorini, Vecchini, D’Amico, Canali, Vian, Piva, Mantelli, Visentin.

