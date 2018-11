CONCERTO ROVIGO In Pescheria nuova Claudia Lapolla al violino e Daniela Mastrandrea al pianoforte in una emozionantissima esibizione

ROVIGO - L’associazione culturale Nuovi germogli di Rovigo ha organizzato, con l’ausilio del Conservatorio di Adria e di Rovigo, per lunedìpresso l’auditorium del Conservatorio Venezze un importanteDocenti qualificati come i professori Carlo Pari, David Macculi, Antonio Caroccia, Sara Patrian, Marco Biscugini e Stefano Paolini offriranno il loro contributo di idee sul tema di particolare attualità.Parteciperà l’onorevole Paola Frassinetti vicepresidente della VII commissione su Cultura, scienza e istruzione. L’incontro vedrà anche l’esibizione del violinista del conservatorio di Adria Fang Zhou Liu e dello studente Francesco Petronelli del Conservatorio di Rovigo. Moderatore della serata sarà l’ex senatore Bartolomeo Amidei.

EVENTI ROVIGO Lunedì 19 novembre alle ore 17.30 all’auditorium del conservatorio Venezze si terrà l’incontro pubblico per fare il punto e misurare la riforma dei conservatori tra evoluzione e ricerca di identità. Moderatore l’ex senatore Bartolomeo Amidei Il ruolo fondamentale dei Conservatori in Polesine