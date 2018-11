Agli azzurri resta l’amaro in bocca. Nella ripresa in campo il figlio di McDonnell

L’italia è piaciuta nonostante la sconfitta, l’Australia ha fatto il minimo sindacale difendendo bene e segnando quando è servito.

L’arbitro francese Gauzere ci ha messo del suo con un paio di decisioni dubbie (negata una meta regolare a Tebaldi), ma Ghiraldini e compagni devono anche recitare un forte “mea culpa” per aver buttato al vento occasioni d'oro.

In campo nella ripresa anche Jermaine Ainsley, il figlio dell'ex tecnico rossoblù Joe McDonnell (presente in tribuna all’Euganeo). Il giovane pilone ha anche rischiato negli ultimi minuti di “segnarsi” nel tabellino dei marcatori.

Diverso pubblico rodigino sugli spalti, in campo lo speaker ufficiale Saverio Girotto, il quinto uomo Boaretto delle Sezione arbitri di Rovigo e il fisio Sante Lugarini al seguito degli azzurri



PADOVA - Una bella Italia esce sconfitta dalla sfida con l'Australia, ma quello degli azzurri è un bello che lascia l'amaro in bocca. Il risultato finale, con quattro mete a una per i Wallabies, è piuttosto bugiardo e non racconta tutta la verità sugli 80 minuti dell'Euganeo. A dispetto del 26 a 7 segnato sul tabellone l'Italia di O'Shea ha giocato una partita che avrebbe potuto (e forse dovuto) vincere per quanto ha fatto vedere sul campo in termini di possesso, dominio territoriale e qualità del gioco.

Purtroppo agli azzurri è mancata la lucidità e la concretezza dell'ultimo attimo, quello che trasforma un'azione pericolosa in punti. E' stata questa la pecca più grande di un'Italia che ha giocato a viso aperto contro un'Australia non in grande salute (e lo si sapeva) ma che ha saputo essere cinica e solida quando è stato il momento di esserlo. La differenza tra le due squadre è stata tutta qui con gli azzurri a recriminare per una sconfitta difficile da digerire e gli australiani a festeggiare per una vittoria che dovrebbe aiutarli a superare un periodo non tra i migliori degli ultimi anni. Il gioco offensivo degli azzurri è stato ben architettato con una buona variazione tra la profondità del gioco del pack e l'aggiramento all'esterno con la linea veloce. Tutto questo, però, non è stato sufficiente per superare un'ottima difesa come quella australiana che si è fatta sorprendere solo in una circostanza con un possesso perso malamente e poi ben sfruttato da Bellini con una volata solitaria verso i pali avversari. Per lunghi tratti l'Italia ha stazionato nei “22” australiani, specie nella ripresa, ma è sempre stata ricacciata indietro dalla compatta linea difensiva predisposta da Michael Cheika. Gli azzurri non sono riusciti nemmeno a sfruttare la superiorità numerica avuta a metà del secondo tempo. Sicuramente alla formazione italiana è mancato un pizzico di fortuna e anche l'arbitro francese Gauzere ci ha messo del suo con un paio di decisioni dubbie (la meta di Tebaldi al 13' del primo tempo annullata per un fuorigioco difficile da valutare e la marcatura di Tupou in avvio di ripresa viziata da un probabile “velo”), ma Ghiraldini e compagni devono anche recitare un forte “mea culpa” per aver buttato al vento occasioni d'oro (5 lanci persi in touche d'attacco nel secondo tempo e possessi regalati agli avversari a due passi dalla meta). La cruda realtà numeri non lo spiegano appieno, ma l'Italia sta crescendo. Dopo la batosta americana con l'Irlanda e la vittoria senza infamia e senza lode, ma utilissima, contro la Georgia, la prestazione con l'Australia, che sia pure un po' in crisi resta sempre una delle nazionali più forti del mondo, indica che O'Shea sta lavorando sulla giusta direzione.

Sarà difficile averne la conferma tra una settimana quando l'Italia riceverà all'Olimpico gli imbattibili All Blacks, ma allungando la prospettiva fino al Sei Nazioni un po' di ottimismo in casa azzurra ci può stare. Come sempre quando la nazionale gioca a Padova la cerimonia degli inni non è mai banale. Stavolta a cantare quello australiano è stato un coro allestito per la circostanza e diretto da Alessandra Pascali, mentre l'inno di Mameli è stato affidato, come nelle altre occasioni, alla bella voce di Stefania Miotto. Ad aggiungere pathos ci hanno pensato i 20 mila circa dell'Euganeo e forse sarà stato anche per questo che l'Italia è partita di gran carriera andando subito a giocare nella metà campo australiana. Al 6' una gran buco di Hayward ha messo in avanzamento l'attacco azzurro grazie anche a un ottimo calcio a seguire dell'estremo italiano. L'ovale è stato raccolto da Steyn che di forza è finito in meta sulla bandierina. Il TMO, però, ha rilevato un piede del terza linea oltre la linea laterale e il direttore di gara ha annullato la marcatura. Pochi minuti più tardi il protagonista è ancora l'arbitro francese che, tra lo stupore generale del pubblico e degli stessi azzurri, non concede una meta a Tebaldi che aveva intercettato un passaggio tra i mediani australiani. Gauzere non ha richiesto il TMO e ha giudicato in fuorigioco la posizione di Tebaldi, ma le immagini televisive non sono sembrate dare ragione del tutto al fischietto transalpino.

A condurre il match è rimasta sempre l'Italia senza mai, però, diventarne veramente padrona. Alla mezzora, infatti, il primo vero affondo dell'attacco australiano portato da Kerevi ha creato un varco nella difesa azzurra nel quale si sono inseriti Ashley-Cooper e Pocock per poi liberare il velocissimo Koroibete per la marcatura. L'Italia è rimasta come tramortita, quasi che la partita fosse finita li, e così ne ha approfittato l'Australia per andare ancora a segno sempre con Koroibete a conclusione di una lunga azione e vari cambiamenti di fronte che hanno mandato fuori giri i difensori azzurri. L'avvio di ripresa ha visto subito i Wallabies in evidenza con il pilone Tupou che ha iniziato e poi concluso di forza l'azione della terza meta australiana. Anche in questo caso è intervenuto il TMO mostrando un possibile velo di un australiano su un difensore italiano, ma Gauzere, dopo aver rivisto più volte le immagini, ha dato parere favorevole.

Poteva essere il crollo dell'Italia che si è trovata sotto di tre mete senza davvero meritarselo. La risposta azzurra, invece, è stata molto pronta e al 5' un passaggio sbagliato tra Folau e Ashley-Cooper ha mandato l'ovale a terra nella zona di metà campo. Il più rapido a raccoglierlo è stato Bellini che si involato verso la meta invano inseguito dai difensori avversari. La marcatura ha dato morale alla squadra di O'Shea che ha iniziato ad avere ottime percentuali di possesso. La pressione degli azzurri ha messo in difficoltà l'Australia che ha trascorsi lunghi periodi a ridosso della propria linea di meta riuscendo, però, a evitare la marcatura grazie a un difesa molto ben posizionata. Per fermare le iniziative dell'Italia i Wallabies sono anche ricorsi al fallo tanto da meritare un cartellino giallo per un avanti volontario di Sio. Con un uomo in più e con l'abbrivio del gioco a proprio favore sembrava che potesse essere il momento dell'Italia per rimettere in discussione il risultato. Invece gli azzurri hanno cominciato a sbagliare nei momenti decisivi come le cinque rimesse laterali in attacco perse di fila su proprio lancio. Oppure è mancato l'ultimo passaggio come in occasione della fuga di Castello al 23' che lo ha portato a un paio di metri dalla meta per poi pasticciare sul passaggio al compagno in sostegno. Un minuto più tardi è entrato in campo Jermaine Ainsley, il figlio dell'ex tecnico rossoblù Joe McDonnell, rimasto poi in campo qualche minuto per consentire la fine del sin bin del compagno di reparto Sio e poi rientrato nel finale. L'Italia ha continuato la sua pressione sull'Australia arrivando più volte a un passo dalla linea per poi sprecare tutto con un errore come è accaduto al 31' quando sull'ennesimo attacco degli azzurri c'è stato un intercetto di Folau nei propri “22”. Il velocissimo estremo australiano ha puntato la meta italiana, ma Bellini ha dato sfoggio di grande velocità rimontando il giocatore avversario per poi fermarlo a una ventina di metri dai pali. Purtroppo nell'azione Bellini si è infortunato alla spalla e ha dovuto abbandonare il campo. Con il passare dei minuti le speranze dell'Italia di ribaltare il risultato si sono via via affievolite e così l'Australia ha risalito il campo e una combinazione di alta scuola tra Folau e Ashley-Cooper ha permesso a quest'ultimo di trovare uno spazio tra i difensori azzurri. Sul proseguo dell'azione è arrivata la meta di Genia, bravo a infilarsi in un pertugio ai lati di un raggruppamento vincente dei Wallabies, che ha chiuso definitivamente la partita. La punizione per l'Italia è stata sin troppo severa (in pratica ogni volta che l'Australia è entrate nei “22” azzurri ha sempre segnato) ma sul piano del gioco la squadra di O'Shea non ha affatto sfigurato contro la più blasonata avversaria. Resta il problema della concretezza. Sarà necessario lavorarci sopra.

Roberto Roversi

Stadio Euganeo, Padova – 17 Novembre 2018

Cattolica Test match

Italia Vs Australia 7-26 (pt 0-14)

Marcatori: PT 29’ m. Kerevi, tr. To’omua (0-7); 35’ m. Kerevi, tr. To’omua (0-14). ST 43’ m. Tupou, tr. To’omua (0-21); 45’ m. Bellini, tr. Allan (7-21); 78’ m. Genia, nt (7-26).

Italia:Jayden Hayward; Tommaso Benvenuti, Michele Campagnaro,Tommaso Castello, Mattia Bellini (71’ Morisi); Tommaso Allan (64’ Canna), Tito Tebaldi (58’ Palazzani); Abraham Jurgens Steyn, Jake Polledri, Sebastian Negri (50’ Fuser);Dean Budd, Alessandro Zanni (59’ Meyer); Simone Ferrari (50’ Pasquali), Leonardo Ghiraldini (C – 61’ Bigi), Andrea Lovotti (61’ Traoré). Head-Coach: Conor O’Shea

Australia: Israel Folau; Adam Ashley-Cooper, Samu Kerevi, Bernard Foley (52’ Beale), Marika Koroibete (64’ Ainsley – 69’ Haylett-Petty));Matt To'omua, Jake Gordon (64’ Genia); David Pocock (50’ Dempsey), Michael Hooper (c), Jack Dempsey (6’ – 16’ pt. Samu); Adam Coleman (50’ Simmons), Izack Rodda; Taniela Tupou (46’ Kepu), Folau Fainga’a (46’ Polota-Nau), Scott Sio (77’ Ainsley). Head-Coach: Michael Cheika

Arbitro: Pascal Gauzere (FFR)

Assistenti: Andrew Brace (IRFU) e Mike Adamson (SRU)

Calciatori: Allan 1/1; To’omua 3/5.

Cartellini: 59’ giallo a Sio (AUS).

Man of the Match: Samu Kerevi (AUS)

Note: Cielo sereno. Temperatura 12°. Terreno in buone condizioni. Spettatori: 18621.